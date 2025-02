Estadio El Sadar reageert luid en duidelijk op seksschandaal bij Real Madrid

Raúl Asencio wordt uitgefloten tijdens de wedstrijd tussen Osasuna en Real Madrid in LaLiga. Het publiek van Osasuna laat zijn afkeer blijken van de verdediger, die geldt als verdachte in een zaak rond het vervaardigen en verspreiden van kinderporno.

Bij ieder balcontact van Asencio klinkt gefluit en gejoel in Estadio El Sadar. De reactie volgt op het oordeel van een Spaanse rechtbank deze week dat Asencio verdachte blijft in de zaak. De 21-jarige verdediger en drie andere toenmalige jeugdspelers van de club zouden tijdens een vakantie op de Canarische Eilanden in 2023 video-opnamen hebben gemaakt en verspreid van seksuele handelingen met twee meisjes, van wie een op dat moment nog minderjarig was.

Artikel gaat verder onder video

Asencio is anderhalf jaar later de enige van het viertal die nog altijd voor Real Madrid actief is. De andere drie, Ferran Ruíz, Juan Rodríguez en Andres García hebben De Koninklijke inmiddels verruild voor respectievelijk Girona FC, SD Tarazona en AD Alcorcón. Door blessures bij ervaren concurrenten als Éder Militão, David Alaba en Antonio Rüdiger krijgt Asencio dit seizoen volop speeltijd van trainer Carlo Ancelotti. Hij had een basisplaats in de laatste vier officiële wedstrijden.

📸 - VERY LOUD whistles from the Osasuna stadium everytime Asencio touches the ball! pic.twitter.com/AIV8HSD8uq — TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) February 15, 2025

Tijdens hun vakantie op de Canarische Eilanden, in de zomer van 2023, zouden García, Ruíz en Rodríguez seks hebben gehad met twee meisjes, van achttien en zestien jaar oud. De handelingen werden - tegen hun zin - gefilmd en later verspreid in verschillende WhatsApp-groepen, waarna de moeder van het jongste meisje aangifte deed bij de politie. De vier werden daarop gearresteerd en ondervraagd.

De advocaten van Asencio hebben volgens Spaanse media beroep aangetekend tegen de status van verdachte van hun cliënt. De verdediging zou hebben aangevoerd dat er onvoldoende bewijs is om Asencio nog langer te vervolgen voor de feiten. De rechtbank ging daar deze week echter niet in mee en oordeelde dat er voldoende bewijs ligt om de verdediger als verdachte te blijven aanmerken.

