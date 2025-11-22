Feestelijke terugkeer voor Barcelona in Camp Nou tussen de kranen en steigers

Barcelona heeft de feestelijke terugkeer in het vernieuwde Camp Nou opgeluisterd met een overtuigende 4-0 zege op Athletic Club. In het eerste competitieduel in het stadion sinds mei 2023 – voor een beperkte, maar luidruchtige 45.000 toeschouwers in een nog altijd half bouwput – zorgden Robert Lewandowski, Ferran Torres (2x) en Fermín López voor de doelpunten. Zo werd de rentree in het deels heropende voetbalmonument precies het 'historische moment' waar de clubtop de voorbije weken op hintte. Barcelona staat met 31 punten bovenaan, maar Real Madrid heeft hetzelfde puntenaantal en gaat zondag nog op bezoek bij Elche.

Barça, zonder de geschorste Frenkie de Jong, begon furieus aan de middag en had de toon al na vier minuten gezet. Na slordig uitverdedigen van Athletic strafte Lewandowski het gepruts keihard af met een droge knal in de korte hoek, waarmee hij meteen de eerste officiële treffer in het vernieuwde Camp Nou op zijn naam zette. De ploeg van Hansi Flick had daarna lange tijd alles onder controle, maar in het laatste kwartier voor rust kroop de spanning terug in het stadion. Nico Williams en Unai Gómez kregen meerdere serieuze kansen om de gelijkmaker te maken, maar vonden Óscar García op hun weg of misten het doel. Precies op het moment dat de Basken roken aan 1-1, sloeg Barça in de extra tijd van de eerste helft opnieuw toe: de imposant spelende Lamine Yamal bediende Torres, die met enig fortuin via de handen van Unai Simón de 2-0 binnenwerkte.

Na rust was het duel in feite snel beslist. Kort na de hervatting profiteerde Fermín López van opnieuw slordig balverlies van Athletic vlak voor het eigen strafschopgebied, bleef koel oog in oog met Simón en schoof de 3-0 binnen. Enkele minuten later werd de opdracht voor de bezoekers helemaal onmogelijk toen Oihan Sancet na een harde, onnodige charge op López na VAR-ingrijpen met rood van het veld moest. Valverde reageerde met defensieve wissels en schakelde terug naar overleven, maar Barça hield de controle, schoof de bal rustig rond en creëerde via onder meer Yamal en Torres nog mogelijkheden om de score verder uit te bouwen.

In het slotbedrijf mocht Raphinha nog zijn opwachting maken en werden onder luid applaus routinier Lewandowski en uitblinker López naar de kant gehaald. Ferran Torres maakte er vlak voor tijd nog 4-0 van. Misschien nog wel belangrijker dan de uitslag alleen was het gevoel dat Barcelona eindelijk weer een echt thuis had: geen Olympisch stadion met atletiekbaan, maar het vertrouwde Camp Nou dat, ondanks kranen en steigers, opnieuw als decor diende voor een dominante thuiszege. Met de thuisbasis terug en een broodnodige clean sheet op zak kan Flick de komende weken verder bouwen aan een ploeg die 'weer geschiedenis moet gaan schrijven' op de plek waar voor Barça alles begon.