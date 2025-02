Sierd de Vos maakt gênante fout: 'Hij is toe aan pensioen, kan echt niet'

Sierd de Vos ontvangt de nodige kritiek op sociale media, vanwege zijn commentaar tijdens de wedstrijd tussen Manchester City en Real Madrid. De Ziggo Sport-commentator haalde Josko Gvardiol en Bernardo Silva meermaals door elkaar.

Manchester City opende in de negentiende minuut de score via Erling Haaland, die de bal in het strafschopgebied ontving van Gvardiol. Videoscheidsrechter Jérôme Brisard had enkele minuten nodig om te bepalen of er sprake was van buitenspel van Haaland. Dat bleek niet het geval, waardoor Clément Turpin de goal goedkeurde.

Artikel gaat verder onder video

“Silva houdt die bal op zijn borst, maar is het niet buitenspel van Silva? Haaland is volgens mij achter de bal. Maar staat Bernardo Silva niet buitenspel?”, vroeg De Vos zich af nadat het doelpunt werd gemaakt. Hij ging zo op twee manieren de mist in. Niet alleen verwarde hij Silva met Gvardiol, ook ging het om mogelijk buitenspel van Haaland, niet van Gvardiol.

Volg de wedstrijd tussen Manchester City en Real Madrid in ons liveverslag!