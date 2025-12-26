Vandaag Inside-gast Merel Ek kijkt terug op het afgelopen jaar en noemt het winnen van de Gouden Televizier-Ring het absolute hoogtepunt.
“Het hoogtepunt van het jaar? Dat kan er maar één zijn: de ring ophalen voor de mannen! Ja, dat was echt heel bijzonder. En heel leuk om met Noa en Hélène te mogen doen. En Thomas die natuurlijk ook nog wint. Ja, dat was echt heel tof.”
Tijdens het gala in Carré merkte Ek dat niet iedereen blij was met de overwinning van Vandaag Inside. “Het programma krijgt natuurlijk altijd wel wat sneren, en dat is helemaal prima, want ze delen zelf ook uit. Maar op een gegeven moment was het wel zó duidelijk. Ik dacht echt: ik hoop echt dat we zó hard winnen! En toen kwam die 74 procent. Toen dacht ik: Yes! Dit is de grootste middelvinger die je kan geven."
Ek heeft ook een boodschap voor de kijkers tijdens de feestdagen, nu het programma tijdelijk niet op televisie is. “Gewoon lekker eten en genieten! Even alles vergeten. En als je kan, genieten van de feestdagen met familie en vrienden. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen dat kunnen doen.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Als ik het érgens mee eens ben is het dit wel. Het programma vertegenwoordigd niets anders dan de verloedering van de maatschappij. Buiten dat, als je er zo instaat dat je vindt dat het een middelvinger is naar mensen die kritiek op je hebben ben je geen knip voor de neus waard. Ik prijs me gelukkig dat ik al heel wat jaren geleden ben afgehaakt vanwege de constante stroom aan bagger die er van het programma vandaan komt.
