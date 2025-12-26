Vandaag Inside-gast Merel Ek kijkt terug op het afgelopen jaar en noemt het winnen van de Gouden Televizier-Ring het absolute hoogtepunt.

“Het hoogtepunt van het jaar? Dat kan er maar één zijn: de ring ophalen voor de mannen! Ja, dat was echt heel bijzonder. En heel leuk om met Noa en Hélène te mogen doen. En Thomas die natuurlijk ook nog wint. Ja, dat was echt heel tof.”

Tijdens het gala in Carré merkte Ek dat niet iedereen blij was met de overwinning van Vandaag Inside. “Het programma krijgt natuurlijk altijd wel wat sneren, en dat is helemaal prima, want ze delen zelf ook uit. Maar op een gegeven moment was het wel zó duidelijk. Ik dacht echt: ik hoop echt dat we zó hard winnen! En toen kwam die 74 procent. Toen dacht ik: Yes! Dit is de grootste middelvinger die je kan geven."

Artikel gaat verder onder video

Ek heeft ook een boodschap voor de kijkers tijdens de feestdagen, nu het programma tijdelijk niet op televisie is. “Gewoon lekker eten en genieten! Even alles vergeten. En als je kan, genieten van de feestdagen met familie en vrienden. Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen dat kunnen doen.”