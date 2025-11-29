ontbreekt zaterdagmiddag bij FC Barcelona voor het duel met Deportivo Alavés. Volgens diverse Spaanse media, waaronder Mundo Deportivo is de Oranje-international absent vanwege 'familieomstandigheden'.

Het Spaanse Sport meldde eerder op de zaterdag al dat De Jong de wedstrijdbijeenkomst van zaterdagochtend moest laten schieten. De aanwezigheid van de middenvelder bij het duel van FC Barcelona kwam daarmee ook op de tocht. Er was niets bekend over een blessure, waardoor eigenlijk werd verwacht dat De Jong in de basis zou staan.

Artikel gaat verder onder video

In de opstelling die FC Barcelona via X deelde kwam de bevestiging: De Jong ontbreekt zaterdagmiddag in de ploeg van trainer Hansi Flick. De Nederlander wordt in de basis vervangen door Marc Bernal, die samen met Marc Casadó en Dani Olmo het middenveld vormt. De Jong zit ook niet op de bank bij FC Barcelona.

Vorig weekend moest De Jong ook al een competitiewedstrijd van FC Barcelona laten schieten. Door een rode kaart op bezoek bij Celta de Vigo was de middenvelder vorige week geschorst voor de thuiswedstrijd tegen Athlétic Club. Daardoor miste De Jong de eerste wedstrijd van FC Barcelona in Camp Nou na de verbouwing.