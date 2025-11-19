FC Barcelona vroeg in seizoen 2022/23 te stoppen met scoren nadat het kampioenschap binnen was, zo schrijft Sebastian Staszewski in de biografie Lewandowski. De Echte. Dit had alles te maken met financiële afspraken die waren gemaakt met Bayern München bij zijn transfer.

Lewandowski maakte in de zomer van 2022 de overstap van Bayern München naar Barcelona. De Pool had een belangrijk aandeel in het landskampioenschap, dat voor het einde van de competitie veilig werd gesteld. Hij kroonde zich namelijk ook tot topscorer van LaLiga, met 23 goals in 34 wedstrijden. Met nog twee wedstrijden te spelen, kreeg Lewandowski een zeer opmerkelijk verzoek vanuit de clubleiding van de Catalanen.

Artikel gaat verder onder video

"Verschillende officials zaten in een ruimte, waaronder Joan Laporta", zo citeert Weszlo.com het boek. "Sommigen hadden een rood hoofd, niet van de brandende zon, maar van schaamte. 'Robert, we willen dat je in de laatste twee speelrondes niet scoort', wist een van de mannen uiteindelijk uit te spreken. Lewandowski keek hem verbijsterd aan."

Barcelona houdt bonus op zak

Bij de transfer van Lewandowski werd de afspraak gemaakt dat Barcelona een bedrag van 2,5 miljoen euro moest overmaken als de spits 25 competitiedoelpunten zou maken. Dat wilde de Spaanse grootmacht voorkomen, dus besloot de clubleiding het brutale verzoek na het veroveren van de titel bij de Pool neer te leggen. In de laatste twee duels van het seizoen kwam Lewandowski niet meer tot scoren.

Overigens is het boek van Staszewski geen geautoriseerde biografie, maar de Poolse schrijver en journalist interviewde hier 251 mensen voor. Lewandowski gaf onlangs wel aan de bronnen van Staszewski te respecteren en dat hij al een deel van het boek had gelezen.