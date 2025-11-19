Live voetbal

'Barcelona vroeg Lewandowski in debuutseizoen te stoppen met scoren'

Robert Lewandowski als speler van FC Barcelona
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
19 november 2025, 19:24

FC Barcelona vroeg Robert Lewandowski in seizoen 2022/23 te stoppen met scoren nadat het kampioenschap binnen was, zo schrijft Sebastian Staszewski in de biografie Lewandowski. De Echte. Dit had alles te maken met financiële afspraken die waren gemaakt met Bayern München bij zijn transfer.

Lewandowski maakte in de zomer van 2022 de overstap van Bayern München naar Barcelona. De Pool had een belangrijk aandeel in het landskampioenschap, dat voor het einde van de competitie veilig werd gesteld. Hij kroonde zich namelijk ook tot topscorer van LaLiga, met 23 goals in 34 wedstrijden. Met nog twee wedstrijden te spelen, kreeg Lewandowski een zeer opmerkelijk verzoek vanuit de clubleiding van de Catalanen.

Artikel gaat verder onder video

"Verschillende officials zaten in een ruimte, waaronder Joan Laporta", zo citeert Weszlo.com het boek. "Sommigen hadden een rood hoofd, niet van de brandende zon, maar van schaamte. 'Robert, we willen dat je in de laatste twee speelrondes niet scoort', wist een van de mannen uiteindelijk uit te spreken. Lewandowski keek hem verbijsterd aan."

Barcelona houdt bonus op zak

Bij de transfer van Lewandowski werd de afspraak gemaakt dat Barcelona een bedrag van 2,5 miljoen euro moest overmaken als de spits 25 competitiedoelpunten zou maken. Dat wilde de Spaanse grootmacht voorkomen, dus besloot de clubleiding het brutale verzoek na het veroveren van de titel bij de Pool neer te leggen. In de laatste twee duels van het seizoen kwam Lewandowski niet meer tot scoren.

Overigens is het boek van Staszewski geen geautoriseerde biografie, maar de Poolse schrijver en journalist interviewde hier 251 mensen voor. Lewandowski gaf onlangs wel aan de bronnen van Staszewski te respecteren en dat hij al een deel van het boek had gelezen.

➡️ Meer Barcelona nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Shane Kluivert in actie voor FC Barcelona

Shane Kluivert wil graag met broers in Oranje spelen: 'Dat is een droom'

  • Gisteren, 06:55
  • Gisteren, 06:55
Camp Nou van FC Barcelona

FC Barcelona heeft groot nieuws: komende zaterdag rentree in Camp Nou

  • ma 17 november, 16:24
  • 17 nov. 16:24
Frenkie de Jong voorafgaand aan Polen - Nederland

Frenkie de Jong keihard aangepakt door Hugo Borst: ‘Het begint te irriteren’

  • ma 17 november, 08:44
  • 17 nov. 08:44
10 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 37 jaar (21 aug. 1988)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
9
7
2024/2025
Barcelona
34
27
2023/2024
Barcelona
35
19
2022/2023
Barcelona
34
23

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Real Madrid
12
16
31
2
Barcelona
12
17
28
3
Villarreal
12
14
26
4
Atlético
12
13
25
5
Betis
12
6
20

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel