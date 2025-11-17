Live voetbal

FC Barcelona heeft groot nieuws: komende zaterdag rentree in Camp Nou

Camp Nou van FC Barcelona
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
17 november 2025, 16:24

FC Barcelona keert komend weekend terug in Camp Nou. Dat maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Catalanen treden zaterdagmiddag om 16.15 uur voor het eerst sinds de verbouwing aan in het vernieuwde stadion. De tegenstander is dan Athlétic Club.

In de zomer van 2023 begon FC Barcelona aan de renovatie van Camp Nou, waarmee de capaciteit van het 67 jaar oude stadion verhoogd moest worden. Gedurende de verbouwing werkte Barcelona zijn wedstrijden af in het Estadi Olímpic Lluís Companys, waar zo’n 56.000 man in past. De rentree van FC Barcelona in Camp Nou stond eigenlijk al gepland voor november 2024, maar is meermaals uitgesteld.

Artikel gaat verder onder video

Aankomende zaterdag is het wel zover, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De huidige nummer twee van LaLiga treft dan om 16.15 uur Athlétic Club in het gerenoveerde stadion. Frenkie de Jong zal de rentree in Camp Nou aan zich voorbij moeten laten gaan. In de laatste speelronde voor de interlandperiode pakte de Oranje-international een rode kaart (twee keer geel) op bezoek bij Celta de Vigo (2-4).

Dat FC Barcelona terugkeert in het iconische stadion betekent nog niet dat de werkzaamheden afgerond zijn. Zo is de bovenste ring nog niet klaar, waardoor er komende zaterdag 'slechts' 45.401 toeschouwers plaats zullen nemen in het stadion. Als het stadion helemaal gereed is, biedt Camp Nou plaats aan liefst 105.000 fans.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Frenkie de Jong voorafgaand aan Polen - Nederland

Zelden vertoond gedrag van Frenkie de Jong zichtbaar in Warschau: ‘Frustratie’

  • za 15 november, 11:35
  • 15 nov. 11:35
Johan Cruijff met inzet Joan Laporta

FC Barcelona-president Joan Laporta barst in tranen uit als hij het over Johan Cruijff heeft

  • za 15 november, 06:55
  • 15 nov. 06:55
Valente en Frenkie de Jong

Willem van Hanegem prijst Luciano Valente en vergelijkt hem voorzichtig met Frenkie de Jong

  • wo 12 november, 22:32
  • 12 nov. 22:32
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Real Madrid
12
16
31
2
Barcelona
12
17
28
3
Villarreal
12
14
26
4
Atlético
12
13
25
5
Betis
12
6
20

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel