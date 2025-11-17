FC Barcelona keert komend weekend terug in Camp Nou. Dat maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Catalanen treden zaterdagmiddag om 16.15 uur voor het eerst sinds de verbouwing aan in het vernieuwde stadion. De tegenstander is dan Athlétic Club.

In de zomer van 2023 begon FC Barcelona aan de renovatie van Camp Nou, waarmee de capaciteit van het 67 jaar oude stadion verhoogd moest worden. Gedurende de verbouwing werkte Barcelona zijn wedstrijden af in het Estadi Olímpic Lluís Companys, waar zo’n 56.000 man in past. De rentree van FC Barcelona in Camp Nou stond eigenlijk al gepland voor november 2024, maar is meermaals uitgesteld.

Aankomende zaterdag is het wel zover, zo bevestigt de club via de officiële kanalen. De huidige nummer twee van LaLiga treft dan om 16.15 uur Athlétic Club in het gerenoveerde stadion. Frenkie de Jong zal de rentree in Camp Nou aan zich voorbij moeten laten gaan. In de laatste speelronde voor de interlandperiode pakte de Oranje-international een rode kaart (twee keer geel) op bezoek bij Celta de Vigo (2-4).

Dat FC Barcelona terugkeert in het iconische stadion betekent nog niet dat de werkzaamheden afgerond zijn. Zo is de bovenste ring nog niet klaar, waardoor er komende zaterdag 'slechts' 45.401 toeschouwers plaats zullen nemen in het stadion. Als het stadion helemaal gereed is, biedt Camp Nou plaats aan liefst 105.000 fans.