Barcelona heeft zijn zinnen gezet op als mogelijke opvolger van , zo meldt The Guardian. De Spaanse grootmacht ziet in de 32-jarige Engelse spits een ideale jongere vervanger voor de 37-jarige Lewandowski, wiens contract in juni afloopt. De Catalaanse club overweegt de clausule in het contract van Kane bij Bayern München te activeren, waardoor hij deze zomer voor zo'n 65 miljoen euro zou kunnen vertrekken.

Barcelona lijkt na dit seizoen afscheid te nemen van Lewandowski. De Poolse spits beschikt nog over een contract tot komende zomer en de Catalaanse club is niet van plan om dit te verlengen. De Spaanse grootmacht wil echter ook na het vertrek van de 37-jarige rechtspoot een wereldster in de spits hebben staan.

Volgens The Guardian is Barcelona daarvoor uitgekomen bij Kane. De Engelsman maakte in de zomer van 2023 voor 95 miljoen euro de overstap van Tottenham Hotspur naar Bayern München, waar hij grote indruk maakte. In september werd Kane de speler die deze eeuw het snelste tot honderd doelpunten kwam voor een club in de vijf grootste Europese competities.

Kane open voor langer verblijf bij Bayern

Kane gaf onlangs nog aan ervoor open te staan ook na zijn huidige contract, dat loopt tot medio 2027, in de Allianz Arena te blijven. Volgens de krant beschikt de aanvoerder van Engeland echter ook over een gelimiteerde afkoopsom in zijn verbintenis, waardoor hij voor zo'n 65 miljoen euro opgepikt kan worden uit Duitsland. Mocht Kane de stap maken naar Barcelona, zou hij daar met Marcus Rashford een landgenoot kunnen tegenkomen. De buitenspeler wordt momenteel gehuurd van Manchester United en de Catalanen hebben hier een optie tot koop bij bedongen.