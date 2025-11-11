Live voetbal

Lamine Yamal uit selectie Spanje gezet: bondsartsen verbijsterd door medische ingreep

Lamine Yamal in het shirt van Spanje met op de achtergrond het logo van de Spaanse voetbalbond RFEF
Foto: © Imago/Realtimes
11 november 2025, 11:07   Bijgewerkt: 12:07

Lamine Yamal heeft de selectie van Spanje moeten verlaten. De achttienjarige superster van FC Barcelona blijkt vlak voor hij zich meldde bij de nationale ploeg een behandeling voor zijn aanhoudende medische klachten te hebben ondergaan waardoor hij zeven tot tien dagen rust moet houden, tot verbijstering van de bondsartsen.

Yamal was zondag nog eenmaal trefzeker namens Barcelona in het met 2-4 gewonnen uitduel bij Celta de Vigo, waarin Oranje-international Frenkie de Jong een rode kaart ontving. Maandagochtend blijkt hij een zogeheten RF-behandeling te hebben ondergaan om de aanhoudende klachten aan zijn schaambeen tegen te gaan. Bij zo'n behandeling wordt een verhitte naald naar de zenuw geleid met als doel de pijnsignalen te blokkeren.

De Spaanse voetbalbond maakt dinsdagochtend bekend dat Yamal als gevolg van de ingreep naar huis is gestuurd. "De medische dienst van de RFEF wil haar verbazing en ongenoegen uiten na het vernemen om 13.47 uur op maandag 10 november, de dag van de start van het officiële trainingskamp van de nationale ploeg, dat speler Lamine Yamal diezelfde ochtend een invasieve radiofrequentieprocedure heeft ondergaan ter behandeling van zijn schaamstreekklachten", schrijft de bond in een verklaring.

De voetbalbond schrijft maandagavond om 22.40 uur pas door middel van een rapport op de hoogte te zijn gesteld van de behandeling die Yamal eerder op de dag onderging. In het rapport wordt het medisch advies gegeven om zeven tot tien dagen rust te houden. "Gezien deze situatie, en met te allen tijde prioriteit gevend aan de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de speler, heeft de Koninklijke Spaanse Voetbalbond besloten de speler vrij te stellen van de huidige oproep."

Spanje is na vier speelronden nog zonder puntverlies in de kwalificatiereeks voor het WK van 2026 en hoefde zelfs nog niet één tegendoelpunt te slikken. De regerend Europees kampioen speelt komende zaterdag een uitduel bij Georgië en neemt het drie dagen later in Sevilla op tegen de nummer twee van de poule, Turkije en kan zich in die duels definitief verzekeren van een startbewijs voor het eindtoernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

