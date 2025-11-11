Live voetbal

De Jong wil niet per se naar Premier League: ‘Is dat de benchmark dan?’

Frenkie de Jong
11 november 2025, 16:14

Frenkie de Jong hoeft in de toekomst niet per se in de Premier League te spelen, zo maakt hij duidelijk in gesprek met Voetbal International. De middenvelder is het ermee eens dat de Engelse competitie momenteel de beste ter wereld is, maar vindt niet dat hij daar moet spelen om te laten zien dat hij een goede speler is.

De Jong speelt sinds de zomer van 2019 bij FC Barcelona, dat hem voor 86 miljoen euro oppikte bij Ajax. In Spanje ontwikkelde de Nederlander zich tot een van de beste middenvelders ter wereld. Onlangs zette hij zijn handtekening onder een nieuw contract, waardoor hij nog tot medio 2029 aan de club is verbonden.

In gesprek met Voetbal International krijgt De Jong de vraag of de uitdaging van het spelen in de beste competitie ter wereld hem nooit heeft ‘getriggerd’. “Is de Premier League de benchmark dan?”, reageert de controleur. “Kijk, ik vind de Premier League nu veruit de beste competitie”, beaamt hij. De Jong stelt dat dit zo’n tien jaar geleden juist gold voor LaLiga. “Nu niet meer. Maar dat wil niet zeggen dat je in de Premier League moet spelen om te laten zien dat je een goede speler bent.”

De Nederlander zit goed op zijn plek in Spanje. “Barcelona is voor mij altijd dé club geweest. En dat geldt niet alleen voor mij.” De Jong haalt een verhaal aan van Marc Cucurella, die onlangs vertelde dat hij in zijn tijd bij Brighton & Hove Albion van Engelse spelers hoorde dat ze allemaal droomden van Barcelona of Real Madrid. “Elke voetballer wil daar uiteindelijk heen. Ik had dat als kind al met Barcelona.”

21
190 Reacties
5 Dagen lid
253 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dat kan hij ook niet belopen.

Arena
1.457 Reacties
92 Dagen lid
3.327 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Fijn blijven waar je bent Frenkie. Lekker voetballen in de zon en flink cashen. Barcelona is groter dan elke club uit Engeland.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

