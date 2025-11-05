Live voetbal

Raphinha snapt niks van FIFPRO XI en Ballon d'Or en haalt uit op Instagram

FC Barcelona-spelers Frenkie de Jong en Raphinha
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
5 november 2025, 06:25

Raphinha heeft met veel ontsteltenis gereageerd op het bekendmaken van de FIFPRO XI. In het beste elftal van 2025, dat door voetballers gekozen werd, is er geen plek voor de Braziliaan.

Raphinha kende vorig jaar het seizoen van zijn leven. In 36 competitieduels scoorde hij achttien keer en gaf hij assists. In de Champions League was hij nog productiever: veertien wedstrijden leverden dertien goals en negen assists op. Met die statistieken werd hij ook topscorer van dat toernooi.

Artikel gaat verder onder video

FC Barcelona won vorig seizoen de titel, de beker en de supercup. De Spaanse gigant vloog echter uit de Champions League in de halve finale van het toernooi, door toedoen voor Internazionale. Die verliespartij lijkt Raphinha nu een plek in de FIFPRO XI te kosten. De voorhoede van het wereldelftal van het jaar bestaat uit Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (FC Barcelona) en Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).

Mbappé kan het hele jaar lang overtuigende cijfers overleggen net als Dembélé. Laatstgenoemde won ook nog de Champions League. De statistieken van Yamal zijn niet zo denderend, maar heeft vanwege zijn intrinsieke statistieken de schijn mee. Dat er geen plek voor Raphinha is in het wereldelftal van het jaar, vindt hij onbegrijpelijk. Dat laat hij dan ook weten met posts op Instagram, waar hij zijn prestaties nog maar eens benadrukt.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Alex Kroes

'Ajax toont interesse in Barça-talent Roony Bardghji (19)'

  • Gisteren, 13:04
  • Gisteren, 13:04
Spaanse media lovend over De Jong: 'Superlatief in alle opzichten'

Spaanse media lovend over De Jong: 'Superlatief in alle opzichten'

  • ma 3 november, 11:23
  • 3 nov. 11:23
Nicki Nicole, de ex-vriendin van Lamine Yamal

Lamine Yamal en vriendin Nicki Nicole uit elkaar, Barça-fans zijn dolblij

  • za 1 november, 16:27
  • 1 nov. 16:27
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Raphinha

Raphinha
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 28 jaar (14 dec. 1996)
Positie: A, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
6
3
2024/2025
Barcelona
36
18
2023/2024
Barcelona
28
6
2022/2023
Barcelona
36
7

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel