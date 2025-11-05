Raphinha snapt niks van FIFPRO XI en Ballon d'Or en haalt uit op Instagram

heeft met veel ontsteltenis gereageerd op het bekendmaken van de FIFPRO XI. In het beste elftal van 2025, dat door voetballers gekozen werd, is er geen plek voor de Braziliaan.

Raphinha kende vorig jaar het seizoen van zijn leven. In 36 competitieduels scoorde hij achttien keer en gaf hij assists. In de Champions League was hij nog productiever: veertien wedstrijden leverden dertien goals en negen assists op. Met die statistieken werd hij ook topscorer van dat toernooi.

FC Barcelona won vorig seizoen de titel, de beker en de supercup. De Spaanse gigant vloog echter uit de Champions League in de halve finale van het toernooi, door toedoen voor Internazionale. Die verliespartij lijkt Raphinha nu een plek in de FIFPRO XI te kosten. De voorhoede van het wereldelftal van het jaar bestaat uit Kylian Mbappé (Real Madrid), Lamine Yamal (FC Barcelona) en Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain).

Mbappé kan het hele jaar lang overtuigende cijfers overleggen net als Dembélé. Laatstgenoemde won ook nog de Champions League. De statistieken van Yamal zijn niet zo denderend, maar heeft vanwege zijn intrinsieke statistieken de schijn mee. Dat er geen plek voor Raphinha is in het wereldelftal van het jaar, vindt hij onbegrijpelijk. Dat laat hij dan ook weten met posts op Instagram, waar hij zijn prestaties nog maar eens benadrukt.