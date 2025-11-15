Live voetbal

FC Barcelona-president Joan Laporta barst in tranen uit als hij het over Johan Cruijff heeft

Johan Cruijff met inzet Joan Laporta
Foto: © Imago/Instagram/Realtimes
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
15 november 2025, 06:55

FC Barcelona-president Joan Laporta is in de documentaire Cruijff - In zekere zin, ben ik waarschijnlijk onsterfelijk volgeschoten toen hij het over Johan Cruijff had. Dat is te zien in een fragment dat door 433nl is gedeeld op Instagram.

Volgend jaar (24 maart 2026) is het alweer tien jaar geleden dat de beste Nederlandse voetballer aller tijden overleed. Op zijn tiende sterfdag wordt Cruijff geëerd met een documentaire met beelden die nog niemand ooit heeft gezien. De première is op zaterdag 21 maart in de Johan Cruijff ArenA. Daags daarna, op 22 maart 2026, is deel 1 van de documentaire te zien zijn bij de NTR op NPO1. De andere drie aflevering van 45 minuten volgens telkens een week later.

Artikel gaat verder onder video

Het is voor het eerst dat de familie volledig meewerkt aan een documentaire over Johan Cruijff. "Sterker nog, eigenlijk was het ons initiatief. Het kan niet treffender, directer dan dit. Natuurlijk heeft mijn vader in het laatste jaar voor zijn dood met Jaap de Groot zijn biografie geschreven. Maar dit wordt een prachtig document op beeld, waar heel veel behoefte aan blijkt. Het is mooi om dit te mogen maken en – bijna tien jaar na zijn dood – het ideale moment, denk ik", aldus zoon Jordi.

Op Instagram deelde 433nl alvast wat beelden uit de documentaire waarop te zien is dat Laporta in tranen uitbarst als hij het over Cruijff heeft. "Hij is altijd aanwezig in onze gedachten en ik praat nog altijd met hem", aldus Laporta, die vervolgens breekt. "Dat is klote hè." Vervolgens komt Jordi, de zoon van Johan Cruijff, binnen. "Is dat Jordi?", vraagt de president van FC Barcelona. "Ben je nou emotioneel geworden?", aldus Jordi tegen Laporta. "Zo gaat dat toch. Daar kan ik niks aan doen", antwoord de FC Barcelona-president vervolgens nuchter.

