Frenkie de Jong keihard aangepakt door Hugo Borst: ‘Het begint te irriteren’

Frenkie de Jong voorafgaand aan Polen - Nederland
Foto: © Imago
17 november 2025, 08:44

Hugo Borst is niet te spreken over de rol van Frenkie de Jong in het Nederlands elftal, zo schrijft de journalist in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Borst stelt dat Oranje ‘niet veel aan De Jong heeft’ in het veld, mede door zijn gebrek aan doelpunten.

De 28-jarige middenvelder van FC Barcelona heeft inmiddels 63 interlands achter zijn naam staan. Daarin wist hij slechts tweemaal te scoren. Ook met zijn spel maakt De Jong geen indruk, volgens Borst: “De personificatie van Oranje heet Frenkie de Jong. Een prachtige voetballer, maar hij heeft geen pass, laat staan een afstandsschot”, begint de columnist.

“Ik besef dat het raar is om op te schrijven dat je niet zo veel aan Frenkie hebt. En toch is het zo. Het lijkt heel veel (63 interlands), maar het netto uitlekgewicht is twee doelpunten. Twee goals!”, ziet Borst.

‘Andere sport voor Frenkie de Jong’

De journalist is dan nog niet klaar met zijn kritiek: “Het begint te irriteren. Dat loopt maar met de bal, dat dribbelt maar. Voor Frenkie zou een andere sport moeten worden uitgevonden. Een combinatie van dressuur, jongleren en turnen. En er dan een jury op loslaten.”

Ook het mislopen van de Champions League-eindzege met Ajax wordt benoemd: “Met voetbal, althans een winnend elftal, heeft het niet zo veel te maken. Deze Wiel Coerver-voetballer maakt je hooguit landskampioen, maar de Champions League wist hij voor Ajax en Barcelona niet te winnen”, aldus Borst.

schil30
5 Reacties
1.021 Dagen lid
31 Likes
schil30
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hugo Borst irriteert mij al jaren.

Blackie
179 Reacties
867 Dagen lid
1.879 Likes
Blackie
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

ach hugo, er waren wel meer creatieve middenvelders die weinig doelpunten hebben gemaakt, bv wim jonk edgard davids en hebben toch een mooie interland carriere achter de rug. Dus hou op met dat gezeik te schrijven.Want je kan betere onderwerpen verzinnen

