Willem van Hanegem geniet met volle teugen van . De voetbalanalist is blij dat de jonge middenvelder de overstap naar Feyenoord heeft gemaakt en durft Valente voorzichtig al te vergelijken met .

“Ten eerste vond ik het hartstikke leuk dat hij maar naar één club wilde, en dat was Feyenoord", begint Van Hanegem in de Willem & Wessel-podcast van VoetbalPrimeur. “Het is een heel mooie speler om te zien. De manier waarop hij loopt, hij heeft bijna alles. Hij moet alleen wat vaker het doel zoeken, maar niet elke keer.”

Artikel gaat verder onder video

Dat bondscoach Ronald Koeman heeft besloten Valente op te roepen voor het Nederlands elftal, vindt De Kromme een logische beslissing. “Ik denk wel dat hij dat aan kan. Maar hoeveel goede middenvelders hebben we wel niet op dit moment? Die bij Manchester City speelt, je hebt nog jongens die in Italië spelen.”

Van Hanegem durft Valente zelfs te vergelijken met Frenkie de Jong. Hij vindt de Feyenoorder op een bepaald vlak zelfs beter: “Frenkie is heel goed, maar hij is niet de man die dezelfde kwaliteiten heeft die Valente bezit. Hij maakt af en toe een draaitje.”