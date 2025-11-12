Live voetbal 1

Willem van Hanegem prijst Luciano Valente en vergelijkt hem voorzichtig met Frenkie de Jong

Valente en Frenkie de Jong
12 november 2025

Willem van Hanegem geniet met volle teugen van Luciano Valente. De voetbalanalist is blij dat de jonge middenvelder de overstap naar Feyenoord heeft gemaakt en durft Valente voorzichtig al te vergelijken met Frenkie de Jong.

“Ten eerste vond ik het hartstikke leuk dat hij maar naar één club wilde, en dat was Feyenoord", begint Van Hanegem in de Willem & Wessel-podcast van VoetbalPrimeur. “Het is een heel mooie speler om te zien. De manier waarop hij loopt, hij heeft bijna alles. Hij moet alleen wat vaker het doel zoeken, maar niet elke keer.”

Dat bondscoach Ronald Koeman heeft besloten Valente op te roepen voor het Nederlands elftal, vindt De Kromme een logische beslissing. “Ik denk wel dat hij dat aan kan. Maar hoeveel goede middenvelders hebben we wel niet op dit moment? Die bij Manchester City speelt, je hebt nog jongens die in Italië spelen.”

Van Hanegem durft Valente zelfs te vergelijken met Frenkie de Jong. Hij vindt de Feyenoorder op een bepaald vlak zelfs beter: “Frenkie is heel goed, maar hij is niet de man die dezelfde kwaliteiten heeft die Valente bezit. Hij maakt af en toe een draaitje.”

Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt snapt uitleg van Ronald Koeman over Oranje-absentie niet

Farioli had Timber afgelopen zomer 'héél hoog' op zijn lijstje staan

Farioli had Timber afgelopen zomer 'héél hoog' op zijn lijstje staan

Emmanuel Emegha en Anco Jansen

Jansen vindt oproep Emegha logisch: 'Maar met de rug naar de goal geen Oranje-niveau'

Valente gaat meer bereiken in zijn carrière.

Willempie is al tijden de weg kwijt. Valente is te licht bevonden door PSV en Ajax en laat ook zien waarom. Zeer zwak tegen GAE waar feijenoord weggetikt werd en ook zeer slecht in de 2-3 nederlaag tegen PSV. Zelfs een open doel kans verprutste hij nog. En dan beginnen we maar niet over Europa. Nee Valente is het niet en gaat het niet worden. Hij mag de veters nog niet strikken van de echte aanvoeder Q. Timber.

Valente gaat meer bereiken in zijn carrière.

Willempie is al tijden de weg kwijt. Valente is te licht bevonden door PSV en Ajax en laat ook zien waarom. Zeer zwak tegen GAE waar feijenoord weggetikt werd en ook zeer slecht in de 2-3 nederlaag tegen PSV. Zelfs een open doel kans verprutste hij nog. En dan beginnen we maar niet over Europa. Nee Valente is het niet en gaat het niet worden. Hij mag de veters nog niet strikken van de echte aanvoeder Q. Timber.

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
12
1
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
12
23
31
2
Feyenoord
12
19
28
3
AZ
12
7
24
4
Ajax
12
5
20
5
Utrecht
12
6
19

