heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten, zo maakt de KNVB woensdagmiddag bekend. De spits is niet fit genoeg voor het WK-kwalificatieduel met Polen en keert zodoende terug naar Ajax.

Weghorst werd door Ronald Koeman opgeroepen voor het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatieduels met Polen en Litouwen. De spits van Ajax meldde zich maandagavond in Zeist bij de selectie, maar had toen al last van lichte klachten. Deze zijn van dusdanige ernst dat Weghorst vrijdag in Warschau niet in actie kan komen. Er is daarom besloten om de aanvaller naar huis te sturen.

Artikel gaat verder onder video

Koeman hield dinsdag al rekening met het scenario dat Weghorst niet inzetbaar is tegen Polen. Daarom koos de keuzeheer er toen al voor om Emmanuel Emegha bij de selectie te halen. De spits van RC Strasbourg kwam nog niet eerder uit voor Oranje en kan nu dus zijn debuut maken.

Oranje kan zich deze interlandperiode definitief plaatsen voor het WK. De voorsprong op nummer twee Polen bedraagt twee duels voor het einde drie punten, terwijl Nederland een veel beter doelsaldo heeft. Bij een zege in Warschau is de ploeg van Koeman dan ook zeker van deelname aan de eindronde. Ook bij een gelijkspel kan het bijna niet meer misgaan voor Oranje. Weet Polen te winnen, moet Nederland maandag in Amsterdam winnen van Litouwen om zeker te zijn van het WK.