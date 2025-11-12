Live voetbal

Wout Weghorst heeft het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten, zo maakt de KNVB woensdagmiddag bekend. De spits is niet fit genoeg voor het WK-kwalificatieduel met Polen en keert zodoende terug naar Ajax.

Weghorst werd door Ronald Koeman opgeroepen voor het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatieduels met Polen en Litouwen. De spits van Ajax meldde zich maandagavond in Zeist bij de selectie, maar had toen al last van lichte klachten. Deze zijn van dusdanige ernst dat Weghorst vrijdag in Warschau niet in actie kan komen. Er is daarom besloten om de aanvaller naar huis te sturen.

Koeman hield dinsdag al rekening met het scenario dat Weghorst niet inzetbaar is tegen Polen. Daarom koos de keuzeheer er toen al voor om Emmanuel Emegha bij de selectie te halen. De spits van RC Strasbourg kwam nog niet eerder uit voor Oranje en kan nu dus zijn debuut maken.

Oranje kan zich deze interlandperiode definitief plaatsen voor het WK. De voorsprong op nummer twee Polen bedraagt twee duels voor het einde drie punten, terwijl Nederland een veel beter doelsaldo heeft. Bij een zege in Warschau is de ploeg van Koeman dan ook zeker van deelname aan de eindronde. Ook bij een gelijkspel kan het bijna niet meer misgaan voor Oranje. Weet Polen te winnen, moet Nederland maandag in Amsterdam winnen van Litouwen om zeker te zijn van het WK.

Vriendje Stokvis
1.495 Reacties
419 Dagen lid
8.183 Likes
Vriendje Stokvis
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Nou daar missen we niks aan.

Arena
1.467 Reacties
93 Dagen lid
3.366 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Aan jou ook niet, klein kind.

ZEROFKX010!!
24 Reacties
3 Dagen lid
34 Likes
ZEROFKX010!!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@vriendje stokvis klopt net als brobbey, beter iemand die voor een grote club speelt met een beetje flair.

Arena
1.467 Reacties
93 Dagen lid
3.366 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Jammer voor Weghorst. Qua voetballend vermogen niet heel sterk maar hij is wel een ideale speler om in en rondom de 16 de boel op te jagen. Wat dat betreft nog steeds heel bruikbaar voor Oranje. Ik ben verder wel benieuwd hoe Emegha het gaat doen. En misschien kan Depay nog een doelpuntje toevoegen aan zijn topscorersstatus?

Dexi
501 Reacties
801 Dagen lid
4.636 Likes
Dexi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Onze onvermoeibare sloopkogel Wout heeft het trainingskamp verlaten, wat in mensentaal betekent dat hij een paar dagen vrij neemt om te herstellen van de immense last die het volk op zijn schouders legt. De mentale druk is enorm. De man van graniet bezwijkt, en de Nederlanders krijgen een welverdiende lachstuip.

ZEROFKX010!!
24 Reacties
3 Dagen lid
34 Likes
ZEROFKX010!!
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

ahahahaahahaah ik ga stuk

Arena
1.467 Reacties
93 Dagen lid
3.366 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Lachstuip inderdaad. Als ik jouw gezwets weer lees. En nog een extra lachstuip omdat die dekselse Weghorst je alwéér triggerd om te komen blehren. Hahahahaha! Pavlov - Weghorst. Hahahahaha!

