Rafael van der Vaart ziet op het WK van komende zomer een rol weggelegd voor bij het Nederlands elftal. De spits werd na een matig seizoen bij Ajax de afgelopen interlandperiodes niet meer opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman, maar laat bij zijn nieuwe club Sunderland inmiddels af en toe weer zien waar hij toe in staat is.

Brobbey (23) debuteerde ruim twee jaar geleden, in het met 0-1 gewonnen EK-kwalificatieduel met Griekenland, in Oranje. De toenmalige Ajacied maakte in de zomer van 2024 deel uit van de EK-selectie, maar kwam op het eindtoernooi niet verder dan een ultrakorte invalbeurt in de verloren halve finale tegen Engeland (1-2). In de Nations League kreeg hij later dat jaar geregeld speelminuten van Koeman en maakte hij in november tegen Bosnië en Herzegovina (1-1) zijn eerste interlandgoal. In maar van dit jaar speelde hij in de verloren kwartfinale tegen Spanje zijn achtste en voorlopig laatste interland: voor de interlandperiodes van juni, september, oktober en november ontving Brobbey geen oproep.

In zijn column in De Telegraaf laat Van der Vaart zijn licht schijnen op vraag welke aanvallers er mee moeten naar de Verenigde Staten, Canada en Mexico, mits Oranje zich uiteraard definitief weet te plaatsen voor het WK. De 87-voudig international ziet in Memphis Depay ('hij blijft scoren'), Cody Gakpo, Donyell Malen en Wout Weghorst ('kan je er altijd in gooien als het echt moet') zekerheidjes, maar daarachter zou volgens Van der Vaart ook voor Brobbey een rol weggelegd kunnen zijn. "Als Brobbey bij Sunderland er doorheen komt – hij is recent belangrijk geweest voor die ploeg – dan is hij geen gekke optie als extra spits op het WK", schrijft Van der Vaart.

"Ik kom maar niet los van die wedstrijd tegen Duitsland", verwijst de oud-middenvelder naar het 2-2 gelijkspel dat Oranje in september 2024 uit het vuur sleepte tegen Die Mannschaft. Brobbey scoorde die dag weliswaar niet, maar bleek wel zeer moeilijk te bespelen voor de Duitse verdedigers en leverde de assist bij de 2-2 van Denzel Dumfries. "Hoe goed hij toen tegen zulke sterke verdedigers speelde, dat was bizar. Bij Ajax kwam het er niet uit, maar kijk nu weer wat hij doet bij Sunderland. En ga als verdediger maar eens tegen hem spelen. Er is er niet een die het lekker vindt om bij hem in de mandekking te staan", aldus Van der Vaart.