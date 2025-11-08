Invaller Brobbey bezorgt stuntploeg Sunderland punt tegen koploper Arsenal

heeft zaterdagavond zijn eerste doelpunt voor Sunderland gemaakt en zijn Engelse werkgever daarmee aan een punt geholpen tegen Premier League-koploper Arsenal. De oud-speler van Ajax tekende in blessuretijd met een acrobatisch hoogstandje voor de 2-2 in het Stadium of Light.

Arsenal kreeg in de eerste tien speelronden pas drie (!) tegendoelpunten en lijkt daarmee een serieuze bedreiging te kunnen vormen voor het Premier League-record van Chelsea, dat in het seizoen 2004/05 onder trainer José Mourinho in 38 wedstrijden slechts vijftien tegentreffers hoefde te incasseren. Doelman David Raya werd in alle competities al ruim 800 minuten niet meer gepasseerd, maar na een halfuur spelen maakte Sunderland een einde aan die fraaie reeks.

Artikel gaat verder onder video

Daniel Ballard, die in de jeugd voor Arsenal speelde, zette The Black Cats na een dik halfuur spelen met een snoeiharde pegel op een 1-0 voorsprong, waardoor Raya na 881 minuten weer eens moest vissen. De voorsprong werd vervolgens mee de kleedkamers ingenomen, maar tien minuten in de tweede helft trok Bukayo Saka de stand weer gelijk. Een kwartier voor tijd greep Arsenal vervolgens op zeer fraaie wijze de leiding, toen Leandro Trossard met een machtige knal Roefs kansloos liet en de 1-2 op het bord zette.

Brobbey stond op dat moment al een kwartier binnen de lijnen en kreeg niet lang na de goal van Trossard een aardige kans om Sunderland weer naast Arsenal te zetten, maar schoot vanuit een lastige hoek tegen een tegenstander aan. In de blessuretijd was het alsnog raak voor de oud-Ajacied: na een doorgekopte bal was Brobbey er als de kippen bij om de uitlopende Raya te passeren. Arsenal ging daarna koortsachtig op zoek naar de winnende, maar Roefs bracht uitstekend redding op een kopbal en dus hield Sunderland de koploper knap op een gelijkspel.