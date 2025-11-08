Live voetbal 8

Invaller Brobbey bezorgt stuntploeg Sunderland punt tegen koploper Arsenal

Brian Brobbey maakt de 2-2 bij Sunderland - Arsenal
8 november 2025, 20:37   Bijgewerkt: 20:55

Brian Brobbey heeft zaterdagavond zijn eerste doelpunt voor Sunderland gemaakt en zijn Engelse werkgever daarmee aan een punt geholpen tegen Premier League-koploper Arsenal. De oud-speler van Ajax tekende in blessuretijd met een acrobatisch hoogstandje voor de 2-2 in het Stadium of Light.

Arsenal kreeg in de eerste tien speelronden pas drie (!) tegendoelpunten en lijkt daarmee een serieuze bedreiging te kunnen vormen voor het Premier League-record van Chelsea, dat in het seizoen 2004/05 onder trainer José Mourinho in 38 wedstrijden slechts vijftien tegentreffers hoefde te incasseren. Doelman David Raya werd in alle competities al ruim 800 minuten niet meer gepasseerd, maar na een halfuur spelen maakte Sunderland een einde aan die fraaie reeks.

Daniel Ballard, die in de jeugd voor Arsenal speelde, zette The Black Cats na een dik halfuur spelen met een snoeiharde pegel op een 1-0 voorsprong, waardoor Raya na 881 minuten weer eens moest vissen. De voorsprong werd vervolgens mee de kleedkamers ingenomen, maar tien minuten in de tweede helft trok Bukayo Saka de stand weer gelijk. Een kwartier voor tijd greep Arsenal vervolgens op zeer fraaie wijze de leiding, toen Leandro Trossard met een machtige knal Roefs kansloos liet en de 1-2 op het bord zette.

Brobbey stond op dat moment al een kwartier binnen de lijnen en kreeg niet lang na de goal van Trossard een aardige kans om Sunderland weer naast Arsenal te zetten, maar schoot vanuit een lastige hoek tegen een tegenstander aan. In de blessuretijd was het alsnog raak voor de oud-Ajacied: na een doorgekopte bal was Brobbey er als de kippen bij om de uitlopende Raya te passeren. Arsenal ging daarna koortsachtig op zoek naar de winnende, maar Roefs bracht uitstekend redding op een kopbal en dus hield Sunderland de koploper knap op een gelijkspel.

descheids
623 Reacties
51 Dagen lid
935 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

toch mooi om te zien dat de jeugdtalenten ook op het allerhoogste niveau steeds aan het knallen zijn. Geweldige reclame voor Ajax weer.

jerommeke1973
268 Reacties
1.138 Dagen lid
886 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids steeds aan het knallen zijn? Goh hij scoort een keer lollll

descheids
623 Reacties
51 Dagen lid
935 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Laatst ook een heel belangrijke assist. Dus ja lekker bezig daar.

ERIMIR
3.933 Reacties
489 Dagen lid
38.345 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Het valt niet mee om een reactie goed te lezen, geloof ik. Het gaat hier volgens mij ook niet alleen maar over Brobbey die knalt maar ook de Ligt die ook geknald heeft. Beiden zijn/waren jeugdtalenten van Ajax. Je moet die feyenoorders ook alles letterlijk uitleggen, anders snappen ze het niet. Dan krijg je ook nog een lollige reactie terug. Wat moet je nou daar mee.

jerommeke1973
268 Reacties
1.138 Dagen lid
886 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@descheids ik lach me slap lollll

Hops
532 Reacties
1.139 Dagen lid
1.361 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@jerommeke1973. Iedereen had hem gemaakt. Behalve descheids die raakt niks

ERIMIR
3.933 Reacties
489 Dagen lid
38.345 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Die goal is wel 20 mln waard, alles wat erbij komt is bonus. Kroes had hem voor veel te weinig verkocht, daarom heeft die nu ook zijn conclusies getrokken. Waren er maar meer td's zoals hij.

ERIMIR
3.933 Reacties
489 Dagen lid
38.345 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Brobbey komt er wel. Hij is gewoon een goede voetballer.

Willemklein1950
153 Reacties
619 Dagen lid
1.079 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuk voor deze jongen, misschien tankt hij hierdoor vertrouwen. Mvg Willem Klein

jerommeke1973
268 Reacties
1.138 Dagen lid
886 Likes
jerommeke1973
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Erimir wie zegt dat ik een feijenoorder ben?

ERIMIR
3.933 Reacties
489 Dagen lid
38.345 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Maakt niet uit, 1 pot nat.

Marc Overtwix
35 Reacties
0 Dagen lid
24 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@jerommeke1973 ligt niet aan jou, Erik is nogal kortzichtig.

ERIMIR
3.933 Reacties
489 Dagen lid
38.345 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Je begreep die reactie van descheids dan wel, Marc.

Sunderland - Arsenal

Sunderland
2 - 2
Arsenal
Vandaag gespeeld om 18:30
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Brian Brobbey

Brian Brobbey
Sunderland
Team: Sunderland
Leeftijd: 23 jaar (1 feb. 2002)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Sunderland
0
0
2025/2026
Sunderland
5
0
2025/2026
Ajax
0
0
2024/2025
Ajax
30
4

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
11
15
26
2
Man City
10
12
19
3
Sunderland
11
4
19
4
Spurs
11
9
18
5
Liverpool
10
4
18

Complete Stand

