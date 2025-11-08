Live voetbal 8

Boegeroep bij wissel Xavi Simons, maar Thomas Frank krijgt razendsnel gelijk

Xavi Simons bij Tottenham Hotspur
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
8 november 2025, 19:00

De supporters van Tottenham Hotspur reageerden zaterdagmiddag woedend toen Xavi Simons tien minuten voor tijd naar de kant werd gehaald in het thuisduel met Manchester United. Trainer Thomas Frank haalde echter razendsnel zijn gelijk: zijn vervanger Mathys Tel was nog geen vijf minuten later trefzeker.

Tottenham kwam na een halfuur spelen op achterstand tegen United, door toedoen van Bryan Mbeumo. In een poging het om te draaien voerde Frank tien minuten voor tijd twee wissels door: Rodrigo Bentancur verving João Palhinha en Tel kwam in de plaats van Simons. Het thuispubliek was het absoluut niet eens met de wissel van de Nederlander, wat de Deense Spurs-trainer op boegeroep van de supporters kwam te staan.

Tel bewees amper vijf minuten later echter het gelijk van Frank. De Franse aanvaller werd in de zestien aangespeeld door Destiny Udogie, liet de bal naar zijn rechterbeen lopen en verschalkte de Belgische United-keeper Senne Lemmens met een schot uit de draai dat in de bovenhoek belandde: 1-1. In de eerste minuut van de blessuretijd leken de Spurs vervolgens de volle buit te gaan veiligstellen, toen Richarlison op aangeven van Wilson Odobert de 2-1 verzorgde. Dat was echter buiten Matthijs de Ligt gerekend. De Nederlandse verdediger kopte vijf minuten later de 2-2 eindstand tegen de touwen.

Frank reageerde na afloop op zijn persconferentie op het boegeroep van de Spurs-fans op het moment dat Simons naar de kant werd gehaald. "Ja, soms heb je geluk", verwees de Deen naar de treffer van Tel. "Maar natuurlijk, elke keer als ik besluit om een speler te wisselen, dan is dat maar met één doel: om de wedstrijd te winnen. Mathys deed het goed, hij maakte een geweldige goal en was betrokken. Ik denk dat Xavi over het algemeen een goede wedstrijd hebt gespeeld, maar soms heb je wat frisheid nodig", aldus Frank.

Spurs - Man Utd

Tottenham Hotspur
2 - 2
Manchester United
Vandaag gespeeld om 13:30
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Xavi Simons

Xavi Simons
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 22 jaar (21 apr. 2003)
Positie: AM (C), M (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leipzig
1
0
2025/2026
Spurs
7
0
2024/2025
Leipzig
25
10
2023/2024
Leipzig
32
8

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
5
Sunderland
10
4
18
6
Bournemouth
10
3
18
7
Man Utd
11
1
18
8
Chelsea
10
7
17
9
Crystal Palace
10
5
16

