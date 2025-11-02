heeft zaterdag een avond om gauw te vergeten achter de rug. De Oranje-international verloor met Tottenham Hotspur van Chelsea (0-1) en onderging zelf ‘de ultieme vernedering’.

Simons werd afgelopen zomer veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Chelsea. De aanvallende middenvelder verruilde RB Leipzig uiteindelijk echter voor Tottenham Hotspur, dat naar verluidt ongeveer 60 miljoen euro betaalde.

Tottenham Hotspur beleeft vooralsnog echter weinig plezier aan Simons. In de dertien officiële wedstrijden die hij voor het thuisduel met Chelsea speelde, noteerde hij slechts één doelpunt en twee keer een assist.

Tegen Chelsea moest Simons aanvankelijk genoegen nemen met een plek op de reservebank. Coach Thomas Frank gaf de voorkeur op de drie offensieve posities achter aanvalsleider Randal Kolo Muani aan Mohammed Kudus, Pape Matar Sarr en Lucas Bergvall.

Bergvall raakte echter al vroeg in de wedstrijd geblesseerd, waardoor Simons na zeven minuten voetballen alsnog zijn opwachting mocht maken. Het werd echter een gitzwarte avond voor de 22-jarige Amsterdammer.

Simons stond samen met landgenoot Micky van de Ven in de 34ste minuut aan de basis van het enige doelpunt van de avond. Simons verstuurde een slap terugspeelballetje op Van de Ven, waarna de verdediger zich verslikte in Moisés Caicedo. Laatstgenoemde stelde vervolgens João Pedro in staat om te scoren: 0-1.

Het ging vervolgens van kwaad tot erger voor Simons. De buitenspeler annex aanvallende middenvelder kwam amper voor in het spel en wist bijvoorbeeld geen enkele kans te creëren. Na 72 minuten had Frank genoeg gezien: de Deense coach haalde Simons weer naar de kant, ten faveure van Wilson Odobert. The Sun noemt de wissel van Simons ‘de ultieme vernedering’ en de wissel van Frank ‘de bruutste daad’ in het voetbal.

Simons komt er sowieso erg slecht van af in de Engelse media. Football London geeft de Nederlander een 3 voor zijn optreden. Daarmee is Simons de slechtst beoordeelde speler op het veld. Football London wijst onder meer op zijn fout bij de 0-1 van Chelsea en de gele kaart die hij in de tweede helft ontving voor een lompe aanval op Alejandro Garnacho.