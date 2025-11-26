geeft in besloten kring toe dat hij is verrast door de intensiteit in Engeland, zo claimt l'Équipe. De 22-jarige Oranje-international van Tottenham Hotspur wacht na vijftien wedstrijden nog altijd op zijn eerste doelpunt in Engelse dienst. Vanavond (woensdag) staat hij in de Champions League tegenover zijn vroegere werkgever Paris Saint-Germain.

Tottenham telde afgelopen zomer liefst 60 miljoen euro neer om Simons (22) over te nemen van RB Leipzig. Inmiddels heeft de Nederlander er vijftien wedstrijden opzitten namens de Engelse club, waarvan tien als basisspeler. Simons' oogst is met nul doelpunten, maar wel twee assists, desondanks 'schamel' te noemen.

Artikel gaat verder onder video

De Spurs hadden dan ook 'meer verwacht' van Simons, schrijft l'Équipe. "Ze zouden hem graag wat minder ingetogen zien dan in zijn laatste optreden in het Emirates Stadium (tegen Arsenal, 4-1 verlies, red.) en dat de investering in hem direct meer rendement gaat opleveren. Maar de oud-speler van PSG worstelt met de eisen van het Engelse voetbal", weet de krant.

"In besloten kring geeft Simons toe dat hij verrast is door de intensiteit van de wedstrijden én de trainingen aan de andere kant van Het Kanaal", vervolgt de krant. Daarnaast zou hij zijn achterblijvende rendement ook wijten aan het feit dat hij pas drie dagen voor het sluiten van de transferperiode zijn overstap maakte en daardoor de voorbereiding met zijn nieuwe club miste. Tot slot helpt volgens Simons óók niet mee dat hij in eerste instantie als linksbuiten werd ingezet door trainer Thomas Frank, terwijl hij zich meer thuisvoelt als 'nummer 10'.