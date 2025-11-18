Anco Jansen was maandagavond naar eigen zeggen 'verrast' dat een basisplaats kreeg in het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Litouwen. De middenvelder van Tottenham Hotspur was in de woorden van de oud-voetballer in de eerste helft samen met Memphis Depay de 'dissonant' in het elftal van bondscoach Ronald Koeman, maar liet na rust tóch zijn klasse zien met een fraaie goal.

De 22-jarige Simons stond tot gisteravond in september van dit jaar, thuis tegen Polen (1-1), voor het laatst aan de aftrap bij een interland van Oranje. In die wedstrijd speelde hij als rechtsbuiten zo'n tachtig minuten mee. Daarna bleef hij uit bij Litouwen (2-3 winst) 90 minuten op de bank zitten, viel hij in en tegen Malta (0-4 winst) kort in als linksbuiten en mocht hij als invaller tegen Finland (4-0 winst) in de slotfase 'op tien' spelen. Eerder deze week kwam hij uit bij Polen (1-1) weer niet van de bank, maar maandag tegen Litouwen, in zijn 32e interland, begon Simons als 'nummer tien' en maakte hij na een uur spelen op fraaie wijze de 4-0, wat later ook de eindstand zou blijken te zijn.

"Ik was sowieso al verrast dat Simons speelde', zegt Jansen na Nederland - Litouwen bij Voetbalpraat op ESPN. "Ik vraag me ook af waar hij dat aan verdiend heeft. Ik vind: in het Nederlands elftal heeft hij het niet verdiend en bij Tottenham heeft hij het ook niet verdiend. Dus dat vond ik wel opvallend, en dan ook nog eens 'op tien'. We hebben hem ook vaak op andere posities in het Nederlands elftal gezien. Ik vond dat hij een hele zwakke eerste helft speelde, ik vond hem best wel een dissonant, samen met Memphis Depay. Maar die goal die hij maakte was schitterend. Even dat uitstellen, daar zag je wel de kwaliteit", aldus Jansen.

Presentator Vincent Schildkamp vraagt vervolgens of dit nou Simons' beste positie in Oranje is. "Ik vind van wel", reageert Karim El Ahmadi. "Maar ik vind dat hij nog beter is als hij de vrijheid heeft om naar links uit te wijken. Nu staat Cody Gakpo daar altijd, dus hij kan er niet vaak naartoe. Ik denk dat dat het grootste probleem is als Gakpo speelt en Simons op die positie staat. Want ik vind: Simons is wel goed als hij een vrije rol heeft. Nu stond hij op één positie en kwam hij er in de kleine ruimtes niet doorheen." Bram van Polen denkt desgevraagd niet dat Simons zich zorgen hoeft te maken over zijn plek in de WK-selectie: "Nee, ook met het verleden. Ik denk niet dat Koeman hem gaat laten vallen."