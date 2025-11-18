Valentijn Driessen ziet slechts twee serieuze kandidaten om bondscoach van het Nederlands elftal te zijn na het WK 2026: de huidige bondscoach Ronald Koeman en PSV-trainer Peter Bosz. Het is volgens de journalist van De Telegraaf belangrijk dat de KNVB ‘snel kleur bekent’ over de positie van bondscoach.

Op de persconferentie van zondag werd Koeman gevraagd naar zijn toekomst. "Ik heb mij voorgenomen hier geen woord meer aan te spenderen", zei Koeman toen Valentijn Driessen hem hiernaar vroeg. "Waarom zou ik er iedere keer mee geconfronteerd worden, als ik nu zeg dat ik er nooit meer op inga tot na het WK? Dat is voldoende, toch?" De bondscoach benadrukte dat hij openstaat voor overleg met de voetbalbond wanneer dat nodig is: "Ze weten mij te vinden. We hebben goed contact, spreken dagelijks met elkaar en ik sta open voor een gesprek. Ik zeg niet bij voorbaat nee.”

Ongeveer gelijktijdig zei Peter Bosz het bondscoachschap als een grote eer te zien. Daarmee ‘maant hij de voetbalbond tot enige vaart’, schrijft Driessen in De Telegraaf. Naar verwachting gaan Bosz en PSV namelijk snel in gesprek over een contractverlenging. “Ze zijn niet van plan te wachten tot de KNVB een beslissing neemt over het post-Koeman-tijdperk.”

“Het positioneren is begonnen om de belangrijkste en meest statusrijke trainersfunctie van ons land. Koeman wil het bondscoachschap behouden en Bosz wil de functie bemachtigen”, merkt Driessen op. “Koeman kiest de strategie van het tijd winnen, het liefst tot en met het WK in Canada, Mexico en Verenigde Staten. Hij weet dat hij Bosz daarmee buitenspel kan zetten omdat die niet zo lang wil wachten om te weten waar hij volgend seizoen werkzaam is. Dan verlengt hij liever zijn succesrijke periode bij landskampioen PSV.”

Volgens Driessen stelt Bosz als het ware een ultimatum aan KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. “’Wil je me hebben, wees er dan snel bij voordat het te laat is voor Oranje.’” Driessen ziet Koeman en Bosz als ‘enige twee geloofwaardige kandidaten zijn voor Oranje na het WK 2026’. “Vanuit die gedachte zijn de twee elkaars concurrenten en is het tactisch steekspel volop gaande.”

'Erik ten Hag geen serieuze kandidaat'

Zijn er dan geen andere kandidaten? Volgens Driessen wordt Erik ten Hag door Koeman en Bosz niet gezien als een serieuze kandidaat. “De keus laten vallen op procestrainer Ten Hag na het mislukte proces bij Manchester United en het bliksemontslag bij Bayer Leverkusen zou bijzonder onverstandig zijn. Evenals het doorschuiven van Michael Reiziger van Jong Oranje naar het grote Oranje.”

Driessen concludeert dat De Jong en Clarence Seedorf, zijn toezichthouder in de raad van commissarissen, ‘snel kleur moeten bekennen’ in het belang van het Nederlands elftal. “Dat het vroegtijdig aanstellen van Bosz als bondscoach een negatieve invloed zal hebben op de prestaties van Oranje op het WK is een kulargument. Dat zou een motie van wantrouwen zijn aan het adres van Ronald Koeman. Louis van Gaal tekende vlak voor het WK 2014 voor Manchester United om daarna als nummer drie van de wereld terug te keren uit Brazilië.”