droomt van een terugkeer bij het Nederlands elftal, maar komt vooralsnog niet in de plannen van bondscoach Ronald Koeman voor. De middenvelder van PSV steekt in de vorm van zijn leven, maar dat was blijkbaar nog niet genoeg voor een oproep.

De 27-jarigeTil speelde op 11 oktober 2024 (uit bij Hongarije, 1-1) zijn laatste interland voor het Nederlands elftal. Sindsdien is de teller dus op een totaal van zes interlands gebleven. Momenteel verkeert Til in een bloedvorm bij PSV, waar hij door de absentie van Ricardo Pepi, die inmiddels weer fit is, en Alessané Plea als schaduwspits speelde. In zeventien officiële wedstrijden was Til dit seizoen goed voor acht treffers en drie assists.

Artikel gaat verder onder video

De competitie ligt door de interlandperiode even stil, waardoor PSV niet in actie hoeft te komen. Het Nederlands elftal daarentegen speelt wel en kan zich maandag kwalificeren voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Of Til gaat kijken? "Normaal gesproken kijk ik wel, maar ik weet het nog niet. We hebben net interlandperiode gehad en ik ben een paar dagen weg geweest met vrienden, dus ik denk dat ik ook wel wat quality time met mijn vriendin heb vanavond (maandagavond, red.). Dus het hangt er een beetje vanaf", vertelt hij tegenover ESPN.

Of de PSV-middenvelder stiekem een beetje kijkt met het idee van: daar wil ik snel bij gaan horen? "Dat heb ik altijd. Als je bij PSV speelt in de top van Nederland dan denk ik dat dat gewoon je doel moet zijn. Om erbij te komen, aldus Til. Als je daar niet de ambitie voor hebt, dan vind ik ook niet dat je bij de top van Nederland hoort te voetballen", vervolgt Til.

Ondanks zijn huidige vorm heeft Til de voorbije periode geen contact gehad met Koeman. "Nee, nee", reageert de aanvallende middenvelder duidelijk. Wat hij nog meer zou moeten doen om wél tot de selectie van het Nederlands elftal te behoren, en dus mogelijk uiteindelijk mee te gaan naar het WK? "Misschien op deze voet doorgaan", besluit hij.