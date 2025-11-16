Na het teleurstellende 1-1 gelijkspel van het Nederlands elftal tegen Polen klinkt kritiek op bij Studio Voetbal. De aanvaller, die opnieuw in de basis begon en een doelpunt verzorgde, maakte volgens de analisten een van zijn minste interlands ooit. Vooral Wim Kieft spaarde de Oranje-spits niet.

"Memphis was echt… Die heb ik nog nooit zo slecht zien spelen als nu", stelt Kieft. "Kijk, je kunt zeggen: een wat meer beperkte spits die een goal meepikt, dat is dan een aardige wedstrijd. Maar van hém verwacht je veel meer." Kieft licht geselecteerde wedstrijdbeelden toe. “Er ging een hoop fout. Je speelt je spits in, dan moet hij in staat zijn om met zijn kwaliteiten die bal vast te houden. Of hij moet hem goed inspelen op de middenvelders, als iemand komt ingelopen. Maar hij verloor werkelijk elke bal."

Artikel gaat verder onder video

Volgens Kieft ging Memphis vervolgens de verkeerde oplossingen zoeken. “Hij krijgt geen ballen, en dan gaat hij dingen proberen die helemaal niet kunnen. Of hij gaat alleen maar in de bal spelen. Of hij gaat de bal bijna ophalen bij Frenkie, bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk heel bepalend."

Ook Theo Janssen kritisch

Ook Theo Janssen ziet een structureel probleem. De analist benadrukt dat de cijfers van Memphis goed zijn, maar dat zijn spel tegen Polen opnieuw te wisselvallig was. “Je mist gewoon een beetje kwaliteit. Memphis kan heel goed zijn en heeft geweldige statistieken, cijfermatig doet hij het erg goed. Dat is een kwaliteit. Maar je verwacht gewoon veel meer", zegt hij.

Volgens hem ging het bij Depay vooral mis in zijn keuzes. “Als je zo goed kunt voetballen als hij, is het heel vreemd: hij speelt een beetje zijn eigen wedstrijd, gaat gekke dingen doen, acties maken die overbodig zijn… Houd het gewoon simpel. Houd die bal vast, kaats ‘m naar een lopende man, leg ‘m terug…"

Gakpo en Malen krijgen veeg uit de pan

Memphis was niet de enige aanvaller die onder de loep ligt. Kieft vond dat Cody Gakpo te voorspelbaar speelde. "Van Gakpo weten tegenstanders nu ook wel: die gaat naar binnen. Maar dan zou je toch verwachten dat híj, met zijn kwaliteiten, ook een keer buitenom gaat. Dat het wat verrassender wordt. Dat deed hij te weinig.’"

Daarnaast komt ook Donyell Malen ter sprake. Kieft is kort maar duidelijk: “Malen is ook een speler die het vaak niet heeft.’’ Janssen vult aan: "Het probleem bij Malen nu was dat hij heel vaak aan de zijkant uitkwam. En daar is hij eigenlijk helemaal niet comfortabel, daar voelt hij zich niet prettig."