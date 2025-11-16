heeft zijn vader onlangs verrast met een Bentley. Dat onthulde de buitenspeler van het Nederlands elftal deze week. Tegelijkertijd maakte hij bekend dat hij de nieuwe ambassadeur is van Bentley Motors.

Verslaggever Sam van Royen (Ziggo Sport) confronteerde Gakpo in aanloop naar het duel tegen Litouwen met het nieuws. De aanvaller van Liverpool reageerde bevestigend: “Ja, ik ben blij dat ik ambassadeur ben geworden en ik ben Bentley dankbaar dat ik die kans heb gekregen.”

De Britse fabrikant van luxueuze auto's en sportwagens heeft al langere tijd veel voor Gakpo betekend: "Toen ik opgroeide, lieten mijn ouders mij zien wat hard werken betekent. Mijn vader zijn eigen Bentayga cadeau doen was mijn manier om hem te bedanken voor alles wat hij mij geleerd heeft. Voor mij staat Bentley voor familie, ambitie en het geloof dat hard werken beloond wordt.”

Toen Gakpo jong was, kreeg hij al mee dat een Bentley de droomauto van zijn vader was: "Ik en mijn broers wisten dat, en toen we de financieel de mogelijkheid hadden om iets terug te geven, hebben we dat gedaan."

Bekijk hieronder het interview van Gakpo met Ziggo Sport: