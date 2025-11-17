Dit is de virtuele potindeling van het WK 2026: wie gaat Oranje loten?

Het Nederlands elftal staat na het gelijkspel tegen Polen (1-1) met anderhalf been op het WK 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Tegen Litouwen kan de klus worden geklaard door Oranje, maar welke landen kan de ploeg van Ronald Koeman loten en hoe ziet de virtuele potindeling eruit voor het toernooi?

Het populaire X-account Football Rankings houdt zich dagelijks bezig met de ranglijsten binnen de voetballerij. Ook het aankomende WK in 2026 wordt op de voet gevolgd door het platform. Op basis van de FIFA-ranking en wat rekenwerk voor de toekomstige ranglijst, is er een virtuele potindeling gemaakt voor het toernooi. Mocht Oranje zich maandagavond officieel plaatsen, vindt het zichzelf terug in Pot 1. Op dit moment hebben 32 landen van de 48 landen zich geplaatst voor het WK 2026.

Virtuele potindeling Pot 1:

Mexico

Verenigde Staten

Canada

Spanje*

Argentinië

Frankrijk

Engeland

Brazilië

Portugal

Nederland*

België*

Duitsland*

Achter de landen die nog niet officieel geplaatst zijn staat een *.

Virtuele potindeling Pot 2:

Kroatië

Marokko

Italië*

Colombia

Uruguay

Zwitserland*

Senegal

Japan

Denemarken*

Iran

Zuid-Korea

Oostenrijk*

Achter de landen die nog niet officieel geplaatst zijn staat een *.

Virtuele potindeling Pot 3:

Ecuador

Australië

Turkije*

Oekraïne*

Noorwegen

Panama*

Polen*

Egypte

Algerije

Paraguay

Tunesië

Ivoorkust

Achter de landen die nog niet officieel geplaatst zijn staat een *.

Virtuele potindeling Pot 4:

Qatar

Oezbekistan

DR Congo*

Saudi-Arabië

Irak*

Zuid-Afrika

Jordanië

Kaapverdië

Jamaica*

Ghana

Haïti*

Nieuw-Zeeland

Achter de landen die nog niet officieel geplaatst zijn staat een *.

Resterende kwalificatiewedstrijden

Er gaan in totaal 48 landen naar het WK. De UEFA levert zestien ploegen, waarvan twaalf rechtstreeks. De vier andere deelnemers worden bepaald aan de hand van play-offs. Zestien Europese landen doen hieraan mee: de twaalf nummers twee van de WK-poules én vier landen die in hun groep buiten de top-twee zijn geëindigd, maar in aanmerking komen voor een plek op basis van prestaties in de 2024/25 Nations League.

Voor het WK 2026 worden de laatste twee plekken verdeeld via een intercontinentaal play-offtoernooi. In maart 2026 komen zes landen uit vijf continenten samen in Mexico: Azië (AFC), Afrika (CAF), Zuid-Amerika (CONMEBOL), Oceanië (OFC) en Noord- en Centraal-Amerika/Cariben (CONCACAF). Europa doet niet mee aan dit toernooi.

De zes landen worden verdeeld in twee groepen van drie teams. In elke groep stroomt het hoogst en het één-na-hoogst geplaatste land op de FIFA-ranking direct door naar de groepsfinale. De overige vier landen spelen eerst een halve finale om te bepalen wie mag uitdagen. De winnaar van de finale per groep pakt uiteindelijk een WK-ticket. In totaal leveren de intercontinentale play-offs dus twee extra deelnemers op voor het WK 2026.