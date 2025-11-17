De regie van de NOS ging maandagavond de fout in tijdens de pauze van Nederland – Litouwen. De aftrap van de tweede helft was niet te zien, omdat het reclameblok te lang duurde.

Na de eerste helft werd een reclameblok gestart, waarna een analyse volgde van Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay vanuit de Johan Cruijff ArenA. Daarna begon een nieuw reclameblok, dat te lang duurde. Daardoor waren ongeveer tien seconden van het begin van de tweede helft niet te zien.

Commentator Arman Avsaroglu maakte er een grapje van. “Dames en heren, u bent weer terug in de Johan Cruijff ArenA. De voetballers hebben niet gewacht op de reclame, ze zijn een paar seconden geleden al begonnen.” Op X volgden de nodige reacties op de misser.