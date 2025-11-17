Live voetbal

NOS-regie gaat in de fout: begin tweede helft Nederland - Litouwen niet te zien

Matthijs de Ligt
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
17 november 2025, 21:58

De regie van de NOS ging maandagavond de fout in tijdens de pauze van NederlandLitouwen. De aftrap van de tweede helft was niet te zien, omdat het reclameblok te lang duurde.

Na de eerste helft werd een reclameblok gestart, waarna een analyse volgde van Pierre van Hooijdonk en Ibrahim Afellay vanuit de Johan Cruijff ArenA. Daarna begon een nieuw reclameblok, dat te lang duurde. Daardoor waren ongeveer tien seconden van het begin van de tweede helft niet te zien.

Artikel gaat verder onder video

Commentator Arman Avsaroglu maakte er een grapje van. “Dames en heren, u bent weer terug in de Johan Cruijff ArenA. De voetballers hebben niet gewacht op de reclame, ze zijn een paar seconden geleden al begonnen.” Op X volgden de nodige reacties op de misser.

Nederland - Litouwen

4 - 0
Vandaag gespeeld om 20:45
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

