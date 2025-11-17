Johan Derksen en Henk Kuipers hebben keihard uitgehaald naar de 'zolderkamerhelden' die het nodig vinden om donkere spelers van het Nederlands elftal racistisch te bejegenen. Het was Kuipers op social media opgevallen dat enkele Oranje-spelers het slachtoffer waren van discriminatie.

"Ik stoor mij er enorm aan dat de donkere spelers in het Nederlands elftal van her en der gediscrimineerd worden met uitlatingen die je hier niet wil herhalen", steekt Kuipers van wal in de podcast Groeten uit Grolloo. "Straks worden we wereldkampioen of Europees kampioen en dan staan we met z'n allen te juichen dat het goed was. Ik denk: jongens kom op hé. Dat zijn Nederlanders. Van kleins af aan zijn die hier. Die voetballen voor Nederland. Wees een beetje trots op die mensen. Als ze niet goed voetballen, dan mag je commentaar geven wat je wilt. Daarvoor ben je voetballiefhebber."

"Ik ben geen voetballiefhebber", gaat Kuipers verder. "Maar ik schrok mij dood wat er voorbijkwam op de socials ten aanzien van donkere mensen in het Nederlands elftal. Soms kan ik me voorstellen dat mensen zeggen van: ik kom voor mijn tweede land uit, waar mijn vader of moeder vandaan komen. Want je moet je doodschamen dat je Nederlander bent man."

Voor Derksen is dat een reden geweest om jaren geleden al te stoppen met het volgen van social media. "Het is verderfelijk wat je daar aantreft", haakt hij daarop in. "Het zijn allemaal van die zolderkamerhelden die achter hun laptop zitten en in hun eigen omgeving de meest vreselijke dingen durven te zeggen. Vaak nog onder een schuilnaam. Het is heel kwalijk dat voetballers beoordeeld worden op hun huidskleur. Het zijn gewoon Nederlanders die meestal ook nog gewoon in Nederland zijn geboren."

Derksen geeft toe dat hij zichzelf ook altijd tegen kwam op social media. "Want ik word net zo afgebrand als iedere voetballer en ik ben gewoon gestopt met het lezen van dat soort zaken", stelt de analist van Vandaag Inside. "Ik vind het niet relevant en wat je niet weet dat deert je ook niet. Ik mis het geen moment", zegt hij tot besluit.