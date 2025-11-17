Henk Spaan vindt dat de technische staf van het Nederlands elftal een misser heeft gemaakt met het opstellen van tegen Polen. Volgens de columnist van Het Parool was de topscorer aller tijden van Oranje niet in staat om (bijna) een hele wedstrijd te spelen, door een jetlag.

Depay kwam vrijdagavond weinig in het stuk voor bij het Nederlands elftal, dat kleurloos gelijkspeelde tegen Polen (1-1). Toch was de spits van Corinthians wederom trefzeker, toen hij de rebound van een kopbal van Donyell Malen tot doelpunt wist te verzilveren. Spaan geeft Depay een vijf voor zijn optreden in Warschau.

Artikel gaat verder onder video

De journalist maakt daarbij een kanttekening: “Op zondagavond 20.00 uur voetbalde Depay zeventig minuten in São Paulo. Een dag later moest hij om 20.00 uur in Zeist zijn. Dat hij op vrijdag speelde als een dweil, kun je hem niet aanrekenen, maar wel de staf van het Nederlands elftal waar kennelijk niemand het woord ‘jetlag’ kende”, begint Spaan.

Hij vindt het onbegrijpelijk dat Depay pas in de 89ste minuut naar de kant werd gehaald voor Emmanuel Emegha. “Achterlijk management”, stelt hij fors. Ronald Koeman maakte volgens Spaan nog een ‘misser’. “Je hebt de beste rechtsback uit de Premier League in je selectie. Zet Timber daar neer en De Ligt rechts centraal. Kennelijk kijkt die staf op zaterdag geen tv”, aldus de journalist.