Valentijn Driessen is zeer onder de indruk van . Volgens de chef voetbal van De Telegraaf is de verdediger de terechte aanvoerder van het Nederlands elftal en het absolute boegbeeld van de ploeg.

Van Dijk gaat maandagavond tegen Litouwen het record pakken van meeste interlands als aanvoerder van het Nederlands elftal. Momenteel deelt hij dat record nog met Frank de Boer, die ook 71 keer als aanvoerder aan de aftrap verscheen bij Oranje. Van Dijk zal dat maandagavond in de Johan Cruijff ArenA voor de 72ste keer gaan doen.

Artikel gaat verder onder video

"Die status staat als een huis", aldus Driessen in een video-item van De Telegraaf over de status van Van Dijk. "Ronald Koeman zei al een keer: met een aanvoerder moet je nooit problemen maken. Dat zal hij ook niet doen. Van Dijk zal altijd zijn eerste keus zijn Van de week zei hij (Koeman, red.) al dat het min of meer zeker is dat Van Dijk in het centrum van de verdediging staat tijdens het WK. Ondanks dat Micky van de Ven het op die plaats het ontzettend goed doet bij Tottenham Hotspur. Maar het is ook logisch: Van Dijk is de absolute aanvoerder van dit gezelschap."

Volgens Driessen draagt Van Dijk zich zowel op als naast het veld als een leider. De sportjournalist plaatst daarbij wel de kanttekening dat de aanvoerder tegen Polen 1-1) slecht begon. "Maar hij is gewoon de leider. Je bent niet voor niets zo vaak, meer dan zeventig keer, aanvoerder van het Nederlands elftal. Hij heeft het Nederlands elftal nooit echt in de steek gelaten. Ik denk dat Van Dijk nog wacht op een heel groot toernooi en een uitblinkersrol op een toernooi. Ik denk dat hij daar komende zomer op zinspelt. Een echt toptoernooi heeft hij nog niet gespeeld."

De leiderschap bij Van Dijk is vooral te merken aan het feit dat wanneer hij zijn mond open doet, dat iedereen dan stil is. "Dat hoort ook bij een leider", aldus Driessen, die de invloed van de Liverpool-verdediger vooral goed kon horen tijdens de coronaperiode. "Je kon heel goed horen wat hij zei in het veld. Hij was degene die iedereen aanjoeg. Hij vertelde wanneer er gejaagd moest worden en wanneer er teruggetrokken moest worden. Hij was in het veld gewoon de man die alles bepaalde. Dat is nu niet ineens veranderd. Het is een boegbeeld. Als je hem spreekt voor of na wedstrijden lijkt het soms alsof je met de premier van Nederland te maken hebt. We moeten blij zijn dat we hem hebben", besluit Driessen.