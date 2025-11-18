Live voetbal

Hans Kraay junior is enthousiast over Emmanuel Emegha, die in de ogen van de ESPN-analist iets toevoegt aan het Nederlands elftal dat de andere spitsen niet hebben. Bondscoach Ronald Koeman houdt echter 'stiekempjes' ook Brian Brobbey nog altijd in de gaten, zo vertelt Kraay tijdens de nabeschouwing van Nederland - Litouwen.

De 22-jarige Emegha debuteerde vorige week vrijdag in het uitduel met Polen (1-1) in Oranje en speelde maandag tegen Litouwen (4-0) zijn tweede interland. Na dik een uur spelen kwam de spits van RC Strasbourg - die in de zomer van 2026 naar Chelsea verkast - in het elftal voor topscorer Memphis Depay. In het halve uur dat hem tegen Litouwen gegund was kreeg Emegha enkele aardige mogelijkheden om zijn eerste Oranje-goal te maken, maar die waren niet aan hem besteed. Desondanks is Kraay enthousiast over de debutant.

'Voor een lange speler is Emegha bloedjesnel'

Artikel gaat verder onder video

"Het is wel een hele frisse jongen", zegt de analist. "Voor een lange speler is hij bloedjesnel, hij is 1.96 meter. Hij heeft wel gevoel waar de ballen komen. Hij is ongelooflijk actief, maakt loopjes die centrale verdedigers helemaal niet lekker vinden. En volgens mij mist hij ook geen zelfvertrouwen, hij straalt wel wat uit. Koeman heeft toch weer iets anders in de maak, want Memphis is niet een diepteloper en Weghorst is ook niet iemand die je op de counter heel diep moest sturen. Die moet ook het liefst een beetje rond de zestien van de tegenpartij passen. Emegha is wel eentje, die zou er wel bij passen, denk ik", aldus Kraay.

ESPN-presentator Milan van Dongen vraagt Kraay vervolgens wat Emegha onderscheidt van bijvoorbeeld Brobbey en Weghorst. "Diepte, met Emegha heb je diepte", luidt het korte antwoord van de analist, die ook het scorend vermogen van de spits looft. "Hij heeft bij Strasbourg, waar hij momenteel speelt, aangetoond dat hij in 27 wedstrijden veertien goals maakt, vorig seizoen. Nu is hij een tijdje geblesseerd geweest maar heeft hij in vijf wedstrijden weer vier goals gemaakt. Ik denk niet dat dat een verschrikkelijk slechte competitie is", zegt Kraay over de Ligue 1.

'Koeman houdt Brobbey stiekempjes best in de gaten, maar...'

"Hij heeft iets anders", vervolgt Kraay. "Maar je noemde Brobbey. Ik heb van Koeman stiekempjes begrepen dat hij hem best in de gaten houdt, maar dat hij niet in een keer in de polonaise gaat omdat hij de 2-2 heeft gemaakt voor Sunderland tegen Arsenal, vorig weekend. Dat deed hij op een goede manier. Koeman houdt het allemaal in de gaten, hij houdt Brobbey in de gaten. Maar Emegha heeft iets anders dan alle drie de namen die jij nu noemt. Weghorst, Brobbey en Memphis hebben niet de diepte van Emegha. Maar of hij verfijnd genoeg is, dat kan ik niet beoordelen", besluit Kraay.

Ferrari412T2
95 Reacties
784 Dagen lid
447 Likes
Ferrari412T2
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Heeft helaas gisteren niet gescoord, maar je zag wel dat hij telkens op de goeie plek stond. Hier zie je dat hij een echte spits is. Had hem die goal meer dan gegund, maar die komt er zeker nog wel.

Nederland - Litouwen

4 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Emmanuel Emegha

Emmanuel Emegha
RC Strasbourg Alsace
Team: Strasbourg
Leeftijd: 22 jaar (3 feb. 2003)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Strasbourg
5
4
2024/2025
Strasbourg
27
14
2023/2024
Strasbourg
28
8
2023/2024
Sturm II
-
-

Meer info

