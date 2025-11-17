Nederland heeft geen kind aan Litouwen en plaatst zich voor het WK

Nederland heeft zich maandagavond gekwalificeerd voor het WK van 2026. Na rust speelde Oranje Litouwen enkele minuten overhoop en uiteindelijk stond er een 4-0 eindstand op het scorebord.

Oranje begon sterk in de Johan Cruijff ArenA en kwam al vroeg op voorsprong dankzij een doelpunt van Tijjani Reijnders, die profiteerde van een fout in de Litouwse defensie. Frenkie de Jong stuurde de City-middenvelder vervolgens snel diep en die rondde fraai af. De ploeg van Koeman kreeg daarna meerdere kansen via onder anderen Donyell Malen, Jurriën Timber en Cody Gakpo, maar verzuimde lange tijd om de score verder uit te breiden. Litouwen kwam sporadisch in de buurt van het Nederlandse doel, maar echt gevaar leverde dat zelden op.

Na rust bleef Nederland de betere ploeg, al was het tempo niet heel hoog. In de 58e minuut kreeg de thuisploeg een cadeautje van het arbitrale team: Oranje kreeg een penalty voor een zeer ongelukkige en weinig om het lijf hebbende handsbal. Kort daarna volgden twee fraaie treffers: eerst zette Xavi Simons twee Litouwse tegenstanders voor schut met twee nepschoten, om de bal vervolgens in de kruising te schieten. De fans waren nog niet klaar met juichen, of Malen had zijn goal al te pakken. Uit een counter snelde hij weg, speelde een bal om zijn directe tegenstander heen en liep er aan de andere kant voorbij, om met links hard en hoog binnen te schieten. Litouwen kreeg via Markas Beneta nog één enorme kopkans, maar wist die niet af te maken.

In het slotkwartier voerde Koeman meerdere wissels door. Zo mocht Luciano Valente zijn debuut maken, waardoor hij niet meer voor Italië zou kunnen kiezen. Oranje bleef daarna eenvoudig controle houden over de wedstrijd en kreeg nog enkele mogelijkheden via Reijnders en een andere invaller, Emegha. Die laatste had graag zijn stempel op de wedstrijd gedrukt, maar een doelpunt bleef uit. Wel kwalificeerde Nederland zich met deze overwinning voor het WK van 2026: Oranje is er volgend jaar dus gewoon weer bij. Op 5 december wordt er geloot en zullen we de tegenstanders van de ploeg van Ronald Koeman kennen.