Oranje-fans verbijsterd door 'schandalige' penalty voor Nederlands elftal tegen Litouwen

NEDLIT
Foto: © NOS
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
17 november 2025, 22:19

Supporters van het Nederlands elftal snappen niets van de strafschop die Oranje maandagavond kreeg in het duel tegen Litouwen. Op sociale media vindt men dat Litouwen zwaar is benadeeld door deze beslissing van de arbitrage.

Het Nederlands elftal kreeg in de 58ste minuut van de wedstrijd een strafschop, nadat een verdediger van Litouwen hands zou hebben gemaakt. Matthijs de Ligt kopte de bal, terwijl de speler van Litouwen sprong, van dichtbij tegen zijn arm.

De VAR greep in en liet de Portugese arbiter Luís Godinho naar de kant komen. Hij volgde vervolgens het advies van de videoscheidsrechter en gaf een strafschop aan het Nederlands elftal. Cody Gakpo benutte de strafschop, maar op sociale media gingen het vooral over de beslissing van de scheidsrechter om de bal op de stip te leggen. Het zorgde voor complete verbijstering onder de Oranje-fans.

"Failliet van het voetbal. Wat een belachelijke penalty", schrijft een kijker op X. "Hoe is dit een penalty, man… wat een verschrikkelijke beslissing", oordeelt een ander.

Andere fans vinden het een goedmakertje van de arbiter, nadat hij in de eerste helft besloot geen strafschop te geven toen Jurriën Timber hard werd geraakt op zijn kuit.

Ook journalist Sjoerd Mossou haalt dat moment uit de eerste helft aan en spreekt er zijn verbazing over uit: "Timbers kuit opengetrapt: geen VAR-call en geen penalty. Doodnormaal luchtduel: VAR op de lijn en wel een penalty."

Nederland - Litouwen

4 - 0
Vandaag gespeeld om 20:45
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

