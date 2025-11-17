Live voetbal

'Gejuich, gejoel en applaus' in kleedkamer Oranje na wedstrijd tegen Litouwen

Virgil van Dijk met andere spelers van het Nederlands elftal
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
17 november 2025, 23:40

Het Nederlands elftal stapte maandagavond met een grote glimlach van het veld: het WK-ticket voor 2026 is binnen en de euforie was te merken in de kleedkamer. Volgens ESPN-verslaggever Pascal Kamperman was er sprake van 'gejuich, applaus en gejoel'. Tijjani Reijnders geeft een inkijkje in de stemming binnen de ploeg én zijn eigen strijd om een basisplaats.

"We zijn allemaal heel blij dat we het WK hebben gehaald”, zei Reijnders direct. "Luciano (Valente, red.) die natuurlijk zijn debuut heeft gemaakt en Virgil met de meeste caps als aanvoerder. Dus ja, er was wel wat te vieren vandaag.” Het nummer Vanavond (Uit m'n bol) was te horen. "We zitten nog midden in het seizoen, dus ik kan het ook niet te gek doen. Maar er mag wel wat gevierd worden."

‘Nu officieel, dus we zijn heel blij’

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder ontkent dat er spanning van hem afviel. "Nee, ik ben vooral blij. Natuurlijk waren we al officieus kampioen - eh, sorry, gekwalificeerd - en moest het heel gek lopen om dat niet te halen, maar nu officieel. Dus nee, we zijn heel blij. Iedereen is erg euforisch. Het is natuurlijk geweldig om weer bij een WK te zijn.”

Vrijdag had Oranje de klus al willen klaren tegen Polen, maar dat lukte niet. Toch maakte niemand zich zorgen. "We zaten met zoveel vertrouwen dat het vandaag eigenlijk wel moest lukken, en dat is ook gebeurd.”

Reijnders zag een duidelijke verbetering in het spel van Oranje. „We waren gewoon een stuk zorgvuldiger aan de bal. We wisten de juiste ruimtes te benutten wanneer mogelijk, en daarmee hebben we, denk ik, vier hele goede goals gemaakt.”

Zelf speelde hij een andere rol dan in eerdere interlands. "Toen speelde ik meer als een echte nummer tien. Vandaag was het met twee aanvallende middenvelders, waardoor ik wat meer de ruimte had om te komen in de ruimtes waar ik het liefst het spel kan maken. En dat werkte vandaag goed.”

Ondertussen liep hij zichtbaar gretig rond. "Natuurlijk een beetje wel”, erkende hij. "Ik wil elke wedstrijd spelen, dus ik moest vrijdag even passen op de plaats. En vandaag wilde ik het heel graag weer laten zien.” Reijnders was goed voor een doelpunt en een assist tijdens de 4-0 zege op Litouwen.

Reijnders wil basisplek verdedigen

Reijnders weet dat de concurrentie hevig is en dat hij ook op de bank kan belanden. "We hebben een hele brede selectie met jongens die allemaal op een erg hoog niveau spelen. Dus ja, dat zou weleens kunnen gebeuren.” Daarom moest hij vandaag leveren: "Het was aan mij om weer te laten zien waarom ik in de basis wil en hoor te staan, in mijn optiek.”

Het is dan ook 'fijn' om zijn naam op het scorebord te zien, zegt Reijnders. Over zijn prachtige poging buitenkant voet, buitenkant paal, baalde hij wel: "Die had een mooi lot verdiend. Ik telde hem stiekem een beetje, maar helaas.” Geeft Reijnders met deze wedstrijd een signaal af dat het 'allemaal wel goed komt' als hij in de basis staat op het WK? "Nee, niet zo natuurlijk. Maar het is goed dat de bondscoach het lastig heeft in de keuzes die hij moet maken.”

Belangrijker voor hem is om fit te blijven.. "Je ziet vaak genoeg spelers afhaken op het laatste moment. Dat is nog wel even weg, er moet misschien nog het een en ander gebeuren."

Terugkijkend ziet Reijnders duidelijke lessen. "We hebben wat mindere wedstrijden gehad, dat kan je wel zeggen. Maar dat zijn ook weer leermomenten voor ons. We moeten straks heel sterk beginnen als we daar staan.” En wat moet er beter? "Onze ondergrens moet hoger liggen. Dat is wel iets waar we aan moeten werken.”

➡️ Meer over Nederland - Litouwen

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Afellay

Afellay over penaltymoment: 'Hierdoor heb je een hekel aan de VAR'

  • Gisteren, 23:53
  • Gisteren, 23:53
Van Hooijdonk en Afellay NOS

Van Hooijdonk en Afellay vol lof over debuut Valente in Oranje: 'Ik vind hem heel, héél bijzonder'

  • Gisteren, 23:44
  • Gisteren, 23:44
Xavi Simons

Nederland heeft geen kind aan Litouwen en plaatst zich voor het WK

  • Gisteren, 22:39
  • Gisteren, 22:39
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Litouwen

4 - 0
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 27 jaar (29 jul. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
10
1
2024/2025
Milan
37
10
2023/2024
Milan
36
3
2022/2023
AZ
34
3

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel