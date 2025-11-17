Het Nederlands elftal stapte maandagavond met een grote glimlach van het veld: het WK-ticket voor 2026 is binnen en de euforie was te merken in de kleedkamer. Volgens ESPN-verslaggever Pascal Kamperman was er sprake van 'gejuich, applaus en gejoel'. geeft een inkijkje in de stemming binnen de ploeg én zijn eigen strijd om een basisplaats.

"We zijn allemaal heel blij dat we het WK hebben gehaald”, zei Reijnders direct. "Luciano (Valente, red.) die natuurlijk zijn debuut heeft gemaakt en Virgil met de meeste caps als aanvoerder. Dus ja, er was wel wat te vieren vandaag.” Het nummer Vanavond (Uit m'n bol) was te horen. "We zitten nog midden in het seizoen, dus ik kan het ook niet te gek doen. Maar er mag wel wat gevierd worden."

‘Nu officieel, dus we zijn heel blij’

Artikel gaat verder onder video

De middenvelder ontkent dat er spanning van hem afviel. "Nee, ik ben vooral blij. Natuurlijk waren we al officieus kampioen - eh, sorry, gekwalificeerd - en moest het heel gek lopen om dat niet te halen, maar nu officieel. Dus nee, we zijn heel blij. Iedereen is erg euforisch. Het is natuurlijk geweldig om weer bij een WK te zijn.”

Vrijdag had Oranje de klus al willen klaren tegen Polen, maar dat lukte niet. Toch maakte niemand zich zorgen. "We zaten met zoveel vertrouwen dat het vandaag eigenlijk wel moest lukken, en dat is ook gebeurd.”

Reijnders zag een duidelijke verbetering in het spel van Oranje. „We waren gewoon een stuk zorgvuldiger aan de bal. We wisten de juiste ruimtes te benutten wanneer mogelijk, en daarmee hebben we, denk ik, vier hele goede goals gemaakt.”

Zelf speelde hij een andere rol dan in eerdere interlands. "Toen speelde ik meer als een echte nummer tien. Vandaag was het met twee aanvallende middenvelders, waardoor ik wat meer de ruimte had om te komen in de ruimtes waar ik het liefst het spel kan maken. En dat werkte vandaag goed.”

Ondertussen liep hij zichtbaar gretig rond. "Natuurlijk een beetje wel”, erkende hij. "Ik wil elke wedstrijd spelen, dus ik moest vrijdag even passen op de plaats. En vandaag wilde ik het heel graag weer laten zien.” Reijnders was goed voor een doelpunt en een assist tijdens de 4-0 zege op Litouwen.

Reijnders wil basisplek verdedigen

Reijnders weet dat de concurrentie hevig is en dat hij ook op de bank kan belanden. "We hebben een hele brede selectie met jongens die allemaal op een erg hoog niveau spelen. Dus ja, dat zou weleens kunnen gebeuren.” Daarom moest hij vandaag leveren: "Het was aan mij om weer te laten zien waarom ik in de basis wil en hoor te staan, in mijn optiek.”

Het is dan ook 'fijn' om zijn naam op het scorebord te zien, zegt Reijnders. Over zijn prachtige poging buitenkant voet, buitenkant paal, baalde hij wel: "Die had een mooi lot verdiend. Ik telde hem stiekem een beetje, maar helaas.” Geeft Reijnders met deze wedstrijd een signaal af dat het 'allemaal wel goed komt' als hij in de basis staat op het WK? "Nee, niet zo natuurlijk. Maar het is goed dat de bondscoach het lastig heeft in de keuzes die hij moet maken.”

Belangrijker voor hem is om fit te blijven.. "Je ziet vaak genoeg spelers afhaken op het laatste moment. Dat is nog wel even weg, er moet misschien nog het een en ander gebeuren."

Terugkijkend ziet Reijnders duidelijke lessen. "We hebben wat mindere wedstrijden gehad, dat kan je wel zeggen. Maar dat zijn ook weer leermomenten voor ons. We moeten straks heel sterk beginnen als we daar staan.” En wat moet er beter? "Onze ondergrens moet hoger liggen. Dat is wel iets waar we aan moeten werken.”