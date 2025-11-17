Frank de Boer feliciteert met het verbreken van diens record als speler die het vaakst de aanvoerder van het Nederlands elftal is geweest. Maandag draagt Van Dijk tegen Litouwen voor de 72ste keer de band in een wedstrijd van Oranje.

Van Dijk evenaarde afgelopen vrijdag het record van De Boer en steekt hem nu voorbij. Hij kreeg de aanvoerdersband in het voorjaar van 2018 voor het eerst om zijn arm. Van Dijk speelt tegen Litouwen zijn 88ste interland, waarvan hij er dus liefst 72 als captain speelde.

Van Dijk en De Boer blijven andere aanvoerders ruimschoots voor. De top tien bestaat verder uit Ruud Krol (45 keer aanvoerder), Ruud Gullit (41), Harry Dénis (37), Edwin van der Sar (36), Johan Cruijff (34), Ronald Koeman, Giovanni van Bronckhorst (allebei 33) en Puck van Heel (29), zo becijferde Voetbal International.

Tijdens de wedstrijd tegen Litouwen plaatst het account van OnsOranje een graphic waarin De Boer de aanvoerdersband afstaat aan Van Dijk, gevolgd door een video waarin de ex-bondscoach hem toespreekt.

“Hey Virgil, gefeliciteerd met het breken van mijn record: het aantal wedstrijden met de meeste interlands als aanvoerder van Oranje. Maar liefst 72 keer heb jij de aanvoerdersband mogen dragen. Een prestatie waar je onwijs en supertrots op mag zijn”, zegt De Boer. ”Je bent een echte leider en hopelijk volgen er nog heel veel mooie momenten als aanvoerder.”

