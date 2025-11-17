Live voetbal

OnsOranje publiceert video tijdens wedstrijd: De Boer spreekt Van Dijk toe na record

Virgil van Dijk
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
17 november 2025, 21:08

Frank de Boer feliciteert Virgil van Dijk met het verbreken van diens record als speler die het vaakst de aanvoerder van het Nederlands elftal is geweest. Maandag draagt Van Dijk tegen Litouwen voor de 72ste keer de band in een wedstrijd van Oranje.

Van Dijk evenaarde afgelopen vrijdag het record van De Boer en steekt hem nu voorbij. Hij kreeg de aanvoerdersband in het voorjaar van 2018 voor het eerst om zijn arm. Van Dijk speelt tegen Litouwen zijn 88ste interland, waarvan hij er dus liefst 72 als captain speelde.

Artikel gaat verder onder video

Van Dijk en De Boer blijven andere aanvoerders ruimschoots voor. De top tien bestaat verder uit Ruud Krol (45 keer aanvoerder), Ruud Gullit (41), Harry Dénis (37), Edwin van der Sar (36), Johan Cruijff (34), Ronald Koeman, Giovanni van Bronckhorst (allebei 33) en Puck van Heel (29), zo becijferde Voetbal International.

Tijdens de wedstrijd tegen Litouwen plaatst het account van OnsOranje een graphic waarin De Boer de aanvoerdersband afstaat aan Van Dijk, gevolgd door een video waarin de ex-bondscoach hem toespreekt.

“Hey Virgil, gefeliciteerd met het breken van mijn record: het aantal wedstrijden met de meeste interlands als aanvoerder van Oranje. Maar liefst 72 keer heb jij de aanvoerdersband mogen dragen. Een prestatie waar je onwijs en supertrots op mag zijn”, zegt De Boer. ”Je bent een echte leider en hopelijk volgen er nog heel veel mooie momenten als aanvoerder.”

Volg de wedstrijd tussen Nederland en Litouwen in ons liveverslag!

➡️ Meer over Oranje

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Depay

Studio Voetbal haalt uit naar Memphis Depay: 'Zijn slechtste wedstrijd ooit'

  • Gisteren, 22:49
  • Gisteren, 22:49
Erling Haaland

Noorwegen vernedert Italië en gaat voor het eerst sinds 1998 naar WK

  • Gisteren, 22:42
  • Gisteren, 22:42
Allard Lindhout geeft een rode kaart bij Israël - Moldavië

Lindhout geeft razendsnelle rode kaart en penalty bij Israël - Moldavië, Higler buigt zich lang over besluit

  • Gisteren, 21:15
  • Gisteren, 21:15
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Litouwen

4 - 0
Vandaag gespeeld om 20:45
Competitie: WK Kwalificatie Europa
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/United States

Meer info

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
11
0
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel