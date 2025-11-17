Kijkers van de wedstrijd tussen Nederland en Litouwen stoorden zich maandagavond aan de sfeer in de Johan Cruijff ArenA. Toen in de zevende minuut de ‘wave’ werd ingezet, volgden de nodige kritische tweets.

"Het is gelijk te merken dat de Dutch Fanatics deze wedstrijd boycotten, want al bij 0-0 gaat de wave door het stadion. De Dutch Fanatics zouden dat nooit hebben geaccepteerd", schrijft journalist Sjoerd Mossou op X.

De fanatieke Oranje-fans boycotten de wedstrijd vanwege onenigheid met de KNVB. De supporters vinden dat er een sfeervak zonder vaste plekken moet komen. Daarnaast willen ze vlaggen, een trommel en een megafoon. Om de druk op de KNVB te vergroten besloot Dutch Fanatics al om het duel met Finland (4-0) te boycotten. Daarna volgde ook de wedstrijd van Oranje tegen Litouwen.

Andere fans probeerden de sfeer erin te brengen met een wave, zoals ook vaak gebeurt bij wedstrijden van de Oranje Vrouwen. Er zijn echter fans die dat niet kunnen waarderen, Toen halverwege de tweede helft opnieuw de wave volgde, nota bene toen de Litouwse middenvelder Gvidas Gineitis geblesseerd raakte aan de knie, volgden nog meer kritische tweets.