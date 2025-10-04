Bizarre actie van Xavi Simons maakt ploeggenoot woest: ‘Dit ziet er heel raar uit!’

Een bizarre actie van in het uitduel van Tottenham Hotspur bij Leeds United (1-2 overwinning) maakt zaterdagmiddag de tongen los. De Oranje-international van the Spurs koos in kansrijke positie voor een artistieke oplossing en verpestte daarmee een gigantische mogelijkheid.

Aan het begin van de tweede helft kwam Simons bij een 1-1 tussenstand diep op de helft van Leeds United in balbezit. De aanvallende middenvelder van Tottenham draaide weg bij zijn directe tegenstander en had links van zich twee uitgelezen afspeelmogelijkheden. Simons had zowel Cristian Romero als Mohammed Kudus eenvoudig kunnen aanspelen met zijn linkervoet, maar koos er in plaats daarvan voor om een pass achter het standbeen te versturen, een zogenaamde rabonapass.

Artikel gaat verder onder video

De pass van Simons ging volledig de mist in, waardoor een grote kans voor Tottenham verloren ging. Commentator Koert Westerman stak zijn ergernis over de keuze van Simons niet onder stoelen of banken: “Oh, ja, dat moet je daar niet doen! Dat ziet er toch heel raar uit, Xavi Simons! Waarom doet hij dat? Dit is iets om héél snel te vergeten.” Aanvoerder Romero reageerde woedend

De mislukte actie van Simons werd Tottenham ook nog bijna fataal, want Leeds United kreeg uit de tegenaanval een enorme kans: doelman Guglielmo Vicario kon maar ternauwernood met de voeten een inzet van Dominic Calvert-Lewin keren.

Kort erna, vlak voor het verstrijken van het uur, maakte Kudus met een schot vanbuiten de zestien na een fraaie individuele actie de winnende treffer. Simons stond 74 minuten op het veld, alvorens hij werd afgelost door Richarlison. Tottenham staat voorlopig tweede in de Premier League, met veertien punten uit zeven wedstrijden.