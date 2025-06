Bizar: Xavi Simons blijkt historisch Oranje-moment niet te kennen

maakte dinsdagavond tegen Malta (8-0) een kopie van het doelpunt, waarmee Marco van Basten Oranje in 1988 langs West-Duitsland schoot. Door dat doelpunt ging het Nederlands elftal toentertijd naar de finale van het EK. Wat blijkt nu: Simons kent het doelpunt helemaal niet.

Op 21 juni 1988 speelde Nederland in de halve finale tegen West-Duitsland en kwam het na 55 minuten op een 1-0 achterstand door een rake penalty van Lothar Matthäus. Negentien minuten later scoorde Ronald Koeman vanaf de stip de 1-1 en met nog maar twee minuten te spelen tekende Van Basten voor de uiterst belangrijke 1-2. Koeman passte de bal naar Jan Wouters, die San Marco diep stuurde. Met een uiterste inspanning kon Van Basten de bal al glijdend in het Duitse doel schuiven. Vier dagen later versloeg Oranje de Sovjet-Unie in de finale (doelpunten Gullit en Van Basten), waarna een volksfeest losbarstte. Nederland had het EK gewonnen.

Artikel gaat verder onder video

Wat blijkt nu? Xavi Simons kent het doelpunt van Van Basten tegen West-Duitsland helemaal niet. "Nee, ken ik niet", zegt de jongeling tegenover de camera's van de NOS. De journalist van de publieke omroep omschrijft het als een van 'de meeste beladen doelpunten ooit' en zag Simons dinsdag een vergelijkbaar doelpunt maken. De poppetjes Wouters en Van Basten werden alleen ingewisseld voor respectievelijk Depay en Simons. "Kijk hem maar terug", krijgt Xavi nog te horen als advies.

LEES OOK: Na 8-0 zege valt er toch nog iets te klagen over Ronald Koeman

Het talent van RB Leipzig probeert het doelpunt tegen Malta dan te omschrijven. "Mooie goal. Ik zag dat Memphis veel tijd aan de bal had, dus ik kon die loopactie maken. Uiteindelijk een lekker doelpunt." Simons is overigens zeer blij voor Memphis, die sinds dinsdag gedeeld all-time topscorer van Oranje is. "Ondanks alles wat er is gebeurd in zijn leven, staat hij toch daar. Nu is hij all-time topscorer, ik ben echt blij voor hem. Niemand kan er iets over zeggen, hopelijk kan hij zijn record nog aanscherpen.

