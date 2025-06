Koeman is genadeloos voor international: ‘Hij maakte in de rust een statement’

Valentijn Driessen constateert dat Ronald Koeman niet gediend was van het zwakke optreden van in het WK-kwalificatieduel van het Nederlands elftal met Finland (0-2 overwinning). Dat schrijft de journalist in zijn analyse op de website van De Telegraaf.

Van Hecke kreeg zaterdagavond in het hart van de Oranje-defensie opnieuw het vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman. De stopper van Brighton & Hove Albion stond geposteerd naast aanvoerder Virgil van Dijk, maar maakte een onwennige indruk en werd halverwege de wedstrijd gewisseld ten faveure van Stefan de Vrij. Op dat moment had Van Hecke al een gele kaart op zak.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Experiment van Koeman lijkt volledig te mislukken bij Oranje

Volgens Driessen maakte Koeman in de rust van de wedstrijd ‘even een statement met het wisselen van Van Hecke’. De “Zeeuwse verdediger kreeg in de eerste helft na zijn tweede slordigheidje een gele kaart en daarvoor een wissel in de rust. Een luxe die de bondscoach zich kan veroorloven met Stefan de Vrij op de bank. Verslapping wordt niet gepikt”, schrijft Driessen. Boven de analyse van de journalist staat de kop ‘Ronald Koeman pikte die verslapping van Jan Paul van Hecke niet’.

Driessen is zeker niet de enige journalist die de matige wedstrijd van Van Hecke aanstipt, want ook Oranje-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad was genadeloos voor de 25-jarige centrumverdediger. Gouka kende geen genade voor Van Hecke en deelde de centrumverdediger een 4,5 uit voor zijn optreden tegen Finland. Daarmee was hij de enige door de journalist beoordeelde Oranje-international tegen Finland met een onvoldoende.

LEES OOK: Algemeen Dagblad is genadeloos: 4,5 voor zwakke schakel Oranje tegen Finland

Jan Paul van Hecke verdient een basisplaats in Oranje Laden... 29.8% Eens 70.2% Oneens 543 stemmen

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Experiment van Koeman lijkt volledig te mislukken bij Oranje 🔗

👉 Algemeen Dagblad is genadeloos: 4,5 voor zwakke schakel Oranje tegen Finland 🔗

👉 Van der Vaart verwacht dat er historie wordt geschreven bij Nederland - Malta 🔗

👉 Reactie Koeman na merkwaardige actie Flekken zegt alles 🔗

👉 Frenkie de Jong openhartig: 'Dat doet zeker nog pijn' 🔗