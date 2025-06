Gullit stelt één voorwaarde: 'Dan kunnen we wereldkampioen worden'

Als het Nederlands elftal ook tegen mindere ploegen kan domineren, dan is het een kanshebber voor de eindzege op het wereldkampioenschap van volgend jaar, volgens Ruud Gullit. Ook Henk ten Cate ziet een Oranje met veel kwaliteit, vertelt hij bij Ziggo Sport-programma Rondo.

Het Nederlands elftal begint deze maand aan de WK-kwalificatiecyclus met de uitwedstrijd tegen Finland op 7 juni en de thuiswedstrijd tegen Malta op 10 juni. Tijdens Rondo vraagt presentator Wytse van der Goot zijn gasten: “Is het Nederlands elftal kanshebber om wereldkampioen te worden?”

Ten Cate komt als eerste aan het woord: “Als je het af moet zetten tegen de andere ploegen - ik heb Nederland laatst tegen Spanje zien spelen - dan is het een van de kanshebbers. Dat meen ik echt, want er loopt veel kwaliteit rond op dit moment. Het is fris, het ziet er goed uit, ik vind dat Koeman het goed neerzet. Ik vind het leuk om naar het Nederlands elftal te kijken op dit moment.”

Gullit is wat sceptischer: “Kan je het ook tegen een mindere ploeg?”, vraagt hij zich af. “Ik zit in mijn hoofd nog steeds bij Nederland-Oostenrijk van het EK. Oostenrijk speelde ons echt helemaal scheel op snelheid. Dat moeten wij kunnen opbrengen, die moet je ook kunnen domineren. Als we dat kunnen, dan ben ik het eens, dan zijn we kanshebber om wereldkampioen te worden”, aldus de Europees kampioen van 1988.

