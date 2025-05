Givairo Read trekt duidelijke conclusie na gesprek met bondscoach: 'Wilde mij er wel bij hebben, maar...'

bewees zich dit seizoen bij Feyenoord op het allerhoogste podium, maar speelt zijn interlands nog 'gewoon' voor Oranje Onder 19. Dat de rechtsback in maart niet werd opgeroepen door bondscoaches Michael Reiziger (Jong Oranje) en Ronald Koeman (van het 'grote' Nederlands elftal) wekte behoorlijk wat ophef, tot verbazing van Read zélf.

De achttienjarige Read brak dit seizoen stormachtig door in het eerste elftal van Feyenoord en hield zich zelfs overtuigend staande in de Champions League-confrontaties met AC Milan, waarin de Portugese superster Rafael Leão zijn directe tegenstander was. Groot was dan ook de verbazing dat Read in maart 'slechts' een oproep voor de Onder 19 ontving. Valentijn Driessen trok in De Telegraaf fel van leer tegen Reiziger en Koeman en noemde de uitleg van de bondscoaches 'allerlei omslachtige, slappe, ongegronde excuses'. "Read had minimaal doorgeschoven moeten worden van Onder 19 jaar naar Jong Oranje waar hij zich had kunnen meten met de talenten van Italië en Roemenië. Nog beter zou het zijn geweest als Read door het afvallen van Denzel Dumfries, Devyne Rensch en AZ-reserve Denzo Kasius op een natuurlijke wijze zou zijn doorgestroomd naar het grote Oranje", aldus de chef voetbal van de ochtendkrant.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord-revelatie: 'Ik zou gaan tekenen, maar toen belde Van Persie...'

Read krijgt in de podcast Matchday van hiphopformatie Broederliefde de vraag hoe hij ermee omgaat om na 'zo'n geweldig seizoen' nog steeds in Oranje Onder 19 te spelen. De Feyenoorder legt uit: "Ten eerste vond ik sowieso dat mensen er meer mee bezig waren dan ikzelf. Daar leek het echt op. Maar het is geen moeilijke switch. Ik speel al twee jaar met die jongens. Qua velden en de kwaliteit is het misschien wel anders dan bijvoorbeeld de Champions League, maar ik kan me snel aanpassen." Bovendien beseft hij dat er door zijn veranderde status meer van hem verwacht wordt: "Ik heb nu meer ervaring, dus ik moet de jongens meenemen. De trainer (Peter van der Veen, red.) heeft me de aanvoerdersband gegeven."

LEES OOK: Read onafscheidelijk van gekregen wedstrijdshirt: 'Hij is echt een voorbeeld voor mij'

Read krijgt na het seizoen weinig tijd om uit te bollen. De back legt uit dat hij slechts een weekje vakantie krijgt en zich dan alweer meldt bij Feyenoord Onder 21, dat promotiewedstrijden voor de Jack's League speelt. "Ze willen het beste team opstellen, dus ze hebben gevraagd of ik mee wil doen. Dus ik ga gewoon meedoen", klinkt het. Daarna gaat de focus op het EK met Oranje Onder 19, dat ingedeeld in een poule met Duitsland, Noorwegen en Engeland. Het EK van Jong Oranje was voor Read geen optie, vertelt hij: "Ik heb wel met Reiziger gesproken, maar hij zei dat Devyne Rensch zijn aanvoerder is en hij sowieso gaat spelen. Maar hij wilde mij er wel bij hebben. Als ik veel ga banken, dan kan ik net zo goed met m’n jongens naar het EK Onder 19. Het is tegelijkertijd, namelijk", aldus Read.

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Bergwijn beschuldigt Koeman van glasharde leugen 🔗

👉 Kraay ergert zich aan Oranje-discussie: 'Lachwekkend, sodemieter op!' 🔗

👉 Advies voor Ronald Koeman: 'Hij is de eerste man die je opstelt' 🔗

👉 Rafael van der Vaart doet gewaagde Oranje-voorspelling 🔗

👉 ‘Bondscoach Van Marwijk wilde me live op televisie een hoek geven’ 🔗