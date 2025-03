Koeman en Reiziger keihard aangepakt: 'Omslachtige, slappe en ongegronde excuses'

Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal en zijn collega Michael Reiziger van Jong Oranje krijgen er stevig van langs in De Telegraaf. Chef voetbal Valentijn Driessen van de ochtendkrant vindt het belachelijk dat het duo in hun respectievelijke selecties geen plek heeft ingeruimd heeft voor de bij Feyenoord als een komeet doorgebroken .

De achttienjarige Read grijpt dit seizoen zijn kans bij Feyenoord, waarvoor hij mede door blessureleed bij concurrenten Jordan Lotomba en Bart Nieuwkoop al 27 wedstrijden speelde en knap overeind bleef in het Champions League-tweeluik met AC Milan. Desondanks stelde Koeman eerder deze week dat Read ook na het wegvallen van Denzel Dumfries 'niet door zijn hoofd was geschoten' als optie voor het tweeluik met Spanje in de Nations League - en voegde de bondscoach centrale verdediger Youri Baas en middenvelder Mats Wieffer toe aan zijn keurkorps. Ook Reiziger kampt met afwezigen op de rechtsbackpositie bij Jong Oranje (Devyne Rensch en Denzo Kasius zijn niet van de partij), maar besloot om Finn van Breemen en Max Bruns op te roepen. Read meldt zich derhalve 'slechts' bij Oranje Onder 19, dat EK-kwalificatieduels met Kroatië, Luxemburg en Tsjechië op het programma heeft staan.

Driessen stelt onomwonden dat de KNVB, Koeman en Reiziger 'de ontwikkeling van Read niet onderkennen'. "Beiden zitten verstrikt in hun eigen kringetje", fulmineert de journalist over de bondscoaches. "Read had minimaal doorgeschoven moeten worden van Onder 19 jaar naar Jong Oranje waar hij zich had kunnen meten met de talenten van Italië en Roemenië. Nog beter zou het zijn geweest als Read door het afvallen van Dumfries, Rensch en AZ-reserve Kasius op een natuurlijke wijze zou zijn doorgestroomd naar het grote Oranje", stelt Driessen.

"Nu is Read de dupe geworden van allerlei omslachtige, slappe, ongegronde excuses van Koeman en Reiziger", vervolgt Driessen. "Het badinerende toontje van bondscoach Koeman over Read tijdens de persconferentie van Oranje kwam trouwens heel slecht over. Waar heeft Read zo’n benadering aan verdiend? Niet door zijn hoofd geschoten. Terwijl Dumfries afvalt en Read met Feyenoord in de achtste finale van de Champions League speelde… Is dat de manier van de belangrijkste trainer van het land om jonge talentvolle spelers, die dun zijn gezaaid in ons land, te koesteren?", vraagt de journalist zich hardop af.

'Feyenoord kan zomaar het grote slachtoffer worden van de willekeur bij de bondscoaches van de KNVB'

De journalist haalt vervolgens aan dat Koeman in het najaar ook al geen plek inruimde voor Reads ploeggenoot Antoni Milambo, die onder meer tegen Benfica in de Champions League (1-3 winst) heel veel indruk maakte. "Het gaat om het gegeven signaal vanuit de KNVB, die de spelers in bruikleen krijgen van de clubs, de werkgevers. Hoe ga je als voetbalbond om met in dit geval de Feyenoord-talenten Read en Milambo? En hoe denk je met de clubs mee?" Driessen stelt dat Feyenoord-trainer Robin van Persie 'schietgebedjes doet' in de hoop dat Read deze interlandperiode niet geblesseerd raakt, waardoor hij met drie geblesseerde rechtsbacks zou komen te zitten. Dat zou in de strijd om de derde plaats - en daarmee een plek in de voorrondes van de lucratieve Champions League - weleens desastreus kunnen uitpakken. "Feyenoord kan zomaar het grote slachtoffer worden van de willekeur bij de bondscoaches van de KNVB, die dan later weer zeuren dat er geen talenten doorbreken", meent Driessen dan ook.

