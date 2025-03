Perez compleet verbaasd door suggestie Kamperman: 'Bijna toppunt van opportunisme'

Kenneth Perez is compleet verbaasd door Pascal Kamperman, die maandagmiddag Ronald Koeman ondervroeg over het niet-selecteren van voor het Nederlands elftal.

Feyenoord maakte zondag korte metten met FC Twente in De Grolsch Veste (2-6), waarbij Igor Paixão, Ayase Ueda en Read de grote uitblinkers waren. Dat heeft Perez ook gezien, al keek hij verbaasd op maandagmiddag. "Read speelde echt een goede wedstrijd gisteren (zondag, red.) toch? Eerst moest hij in Jong Oranje, vandaag moest hij tot mijn verbazing in het grote Oranje." Read zit momenteel bij Oranje Onder 19, dat deze week een kwalificatieronde speelt. Jong Oranje werkt slechts oefenwedstrijden af, terwijl er voor het Nederlands elftal genoeg andere opties zijn.

Pascal Kamperman gooide de naam Read op bij Koeman tijdens de persconferentie van maandag. "Die dacht ik ga de bondscoach daar lastig mee vallen." Vervolgens keek Koeman verbaasd op, weet Perez ook uit te beelden. "Het is ons vak niet vreemd, maar dít is bijna het toppunt van opportunisme. Gisteren speelde hij de wedstrijd van zijn leven tot nu toe, maar het is toch niet zo dat we over het hele seizoen denken: nou, daar hebben we er toch een?

Bovendien selecteert Koeman geen spelers op basis van enkele goede wedstrijden, zo is wel gebleken. "Deze bondscoach is er niet van dat als je een of twee wedstrijden lekker speelt, dat je dan mee mag", vervolgt Perez. "Daar is Sem Steijn natuurlijk een goed voorbeeld van. Hij heeft dit seizoen 22 goals gemaakt. Dit (het noemen van de naam van Read, red.) was gewoon een opportunistische suggestie." Ook tafelgenoot Sjoerd Mossou sluit zich aan bij de Deense analist, al plaatst hij er wel een kanttekening bij. "Ik ben het helemaal met je eens, het Nederlands elftal slaat helemaal nergens op, maar hij maakt wel een goede ontwikkeling door."

