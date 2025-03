Ronald Koeman kijkt plots 'heel moeilijk', als naam van Feyenoorder genoemd wordt

Ronald Koeman moest zondagavond helaas vernemen dat Denzel Dumfries niet inzetbaar is voor het Nederlands elftal. De vleugelverdediger van Internazionale lijkt een hamstringblessure te hebben opgelopen. Tijdens de persconferentie van maandag wordt de naam van (Feyenoord) genoemd als potentiële vervanger, maar dan kijkt de bondscoach ineens heel moeilijk.

Dumfries is de vaste rechtsback van Koeman en speelt dit seizoen in Italië uitmuntend. De voormalige speler van PSV staat in de Serie A al op zes doelpunten en twee assists en mocht onlangs de aanvoerdersband dragen. Tijdens de topper tegen Atalanta (0-2 winst) moest Dumfries de strijd echter in de tweede helft staken door klachten aan zijn hamstring. Door die blessure heeft Youri Baas zich maandag bij Oranje gemeld.

Daarmee kiest Koeman niet voor een rechtsback als vervanger van Dumfries, maar meer een linker centrale verdediger of linksback. De bondscoach geeft aan al genoeg spelers te hebben die op de positie rechtsachter kunnen spelen. "Timber, Geertruida, Frimpong eventueel nog. Dat kunnen we goed invullen."

Pascal Kamperman vindt het eigenlijk gek dat een speler van Feyenoord niet is opgeroepen als vervanging voor Dumfries. "De naam die je de laatste dagen vaak hoort is die van Givairo Read. Die zit bij Oranje Onder 19." Kamperman heeft zijn zin nog niet afgemaakt en Koeman zet al een afkeurend gezicht op. "Oh, je kijkt heel moeilijk", zegt Kamperman dan, die Read al zes assists zag geven voor Feyenoord in de Eredivisie.

"Wat heeft dat met het Nederlands elftal te maken?" stelt Koeman. "Is die naam nog door je hoofd geschoten", probeert Kamperman dan, waarna de journalist Koeman vijf keer 'nee' hoort zeggen. "We kijken naar andere spelers op dit moment. Het is een jong talent, dus nog niet Nederlands elftal." Als Read zijn ontwikkeling doorzet, zou Manchester City voor hem volgens FootballTransfers een goede club zijn.

