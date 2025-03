Oud-trainer doet boekje open over Zerrouki: 'Ik kon hem soms wel doodschieten'

Trainer Theo ten Caat werkte in de jeugd van FC Twente samen met en heeft een boekje open gedaan over de middenvelder. De zestigjarige oud-voetballer stelt dat hij de Algerijn destijds wel dood kon schieten, maar dat hij wel één van de beste jeugdspelers is die hij onder zijn hoede heeft gehad.

Zerrouki, geboren in Amsterdam, kwam via de jeugdopleiding van Ajax in de zomer van 2016 bij de Onder 19 van FC Twente terecht. Lange tijd leek een doorbraak in het eerste elftal er niet in te zitten, totdat Ron Jans werd aangesteld als trainer van de Enschedese club. In het seizoen 2020/2021 brak hij definitief door bij FC Twente, waar hij na de winterstop niet meer uit de basis weg te denken was.

In het shirt van de Tukkers ontpopte Zerrouki zich uiteindelijk tot een onmisbare schakel in het elftal van Jans en zette hij de lijnen uit op het middenveld samen met Michal Sadílek. In de zomer van 2023 maakte Zerrouki voor ruim zeven miljoen euro de overstap van FC Twente naar Feyenoord. Trainer Arne Slot was namelijk ontzettend gecharmeerd van de middenvelder. Sterker nog, de oefenmeester probeerde de rechtspoot al een halfjaar eerder naar Rotterdam te halen. Zerrouki heet de verwachtingen in De Kuip alleen nog niet waar weten te maken.

Ten Caat werkte in de jeugdopleiding van FC Twente samen met Zerrouki en is lovend over hem. Eén van de beste jeugdspelers die ik heb gehad', aldus Ten Caat in gesprek met Voetbal International. "Maar misschien ook wel de grootste pain in the ass. Ik heb altijd een goede relatie gehad met Ramiz. Maar ik kon hem soms wel doodschieten. Ramiz is zo zelfverzekerd. Soms moet je twijfel hebben. Twijfel brengt je aan het denken."

Zerrouki, die momenteel geblesseerd is, heeft bij Feyenoord nog niet zijn stempel weten te drukken. Toch verwacht Ten Caat dat de Algerijn dat nog wel voor elkaar kan krijgen. "Ramiz heeft nu een moeilijke periode bij Feyenoord. Het kan hem ook helpen. Nu krijgt hij te maken met René Hake, en René Hake is Erik ten Hag. Robin van Persie is wat romantischer. Wil romantisch voetballen. Ik denk dat Ramiz met Van Persie een goede relatie kan opbouwen", besluit de voormalig FC Twente-speler.

