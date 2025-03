‘Concurrentie voor Juventus: Engelse topclub informeert bij Feyenoord naar Hancko’

Feyenoord moet serieus rekening houden met een zomers vertrek van . De Slowaak staat al langer in de belangstelling van Juventus, maar volgens Rudy Galetti maken nu ook twee topclubs uit Engeland jacht op de verdediger. Het zou gaan om Tottenham Hotspur en Chelsea, waarbij met name de laatste club de interesse in de afgelopen weken heeft verstevigd.

Hancko kwam in de zomer van 2022 over van Sparta Praag naar Feyenoord, waar hij direct van enorme waarde was. Inmiddels is de Slowaak, die door de absentie van Quinten Timber aanvoerder is in De Kuip, niet meer weg te denken uit de Rotterdamse formatie. Afgelopen zomer deed Atlético Madrid al verwoede pogingen de mandekker los te weken, maar Dennis te Kloese gaf geen krimp. In januari deed ook Juventus een serieuze poging, maar ook de Italianen kwamen niet in de buurt van de vraagprijs. De afgelopen weken ging het geluid rond dat Juventus zich komende zomer weer bij Feyenoord zou gaan melden, maar daarvoor krijgt de club uit Turijn nu flinke concurrentie.

Volgens Galetti zouden namelijk zowel Tottenham Hotspur als Chelsea op de handtekening van de Slowaak azen. Met name The Blues hebben de belangstelling in de afgelopen weken flink verstevigd, zo weet de transferexpert. Chelsea zou inmiddels al hebben geïnformeerd naar de 27-jarige verdediger, waarbij de club heeft bevestigd interesse in hem te hebben. Ook Atlético Madrid is nog altijd geïnteresseerd en zou volgens de journalist de afgelopen dagen stappen hebben gezet om de komst van Hancko te realiseren.

De komende weken zullen zowel Chelsea als Tottenham de ontwikkeling van Hancko blijven volgen. Daarna gaan de clubs bepalen of ze een bod willen uitbrengen op de linksbenige verdediger. Galetti weet dat Feyenoord hoog in de boom gaat zitten voor zijn sterspeler en niet van plan is hem voor minder dan vijftig miljoen euro te laten vertrekken.

🚨👀 #Chelsea are tracking the situation of David #Hancko.



‼️ #Tottenham and two 🇪🇺 top clubs are also interested in him.



🗞️ All the latest on the #Feyenoord CB on @TEAMtalk 👇https://t.co/ui3l6gCf4P — Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 8, 2025

