Eredivisie-trainer: 'Ik heb wel degelijk het idee dat ik gevolgd word door Feyenoord'

Danny Buijs heeft heeft 'wel degelijk het idee' dat hij in beeld is als toekomstig trainer van Feyenoord. De huidige coach van Fortuna Sittard gold - voor zover bekend - niet als optie voor de Rotterdammers na het ontslag van Brian Priske. Feyenoord besloot uiteindelijk om Robin van Persie terug te halen van sc Heerenveen.

Buijs (42) speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord, maar kwam pas na omzwervingen bij Excelsior en FC Groningen in 2006 in het eerste elftal van de club terecht. Na drie seizoenen vertrok hij naar ADO Den Haag, om vervolgens nog uit te komen voor Kilmarnock FC in Schotland en de derde Rotterdamse club, Sparta. Als trainer stond hij vier jaar voor de groep bij FC Groningen, beleefde hij een kort dienstverband bij KV Mechelen in België en is Buijs inmiddels aan zijn tweede seizoen bezig in Sittard.

In gesprek met het Algemeen Dagblad krijgt Buijs de stelling voorgelegd dat het 'gek' is dat zijn naam 'nooit serieus valt bij Feyenord', maar zelf ziet de trainer dat anders. "Ik heb niet het gevoel dat mijn naam nooit valt bij Feyenoord, heb wel degelijk het idee dat ik gevolgd word. De vraag is alleen: wie geeft je de kans?", zegt Buijs. "Vaak ben je daarbij afhankelijk van één man, meestal de technisch directeur."

"Geweldig, hoor, dat Robin van Persie nu trainer is in de Kuip. Alleen: Feyenoord liet diezelfde Robin afgelopen zomer nog naar Heerenveen gaan omdat de directie meer vertrouwen had in de ervaren Brian Priske. Dus ja, zeg het maar", vervolgt Buijs. "In een wereld waarin de banen niet voor het oprapen liggen, de concurrentie groot is, heb je als trainer gewoon iemand nodig die vol voor jou gaat en honderd procent achter je staat."

