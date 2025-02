Danny Buijs is wangedrag Alen Halilovic zat: ‘Hij moet hiermee stoppen, het wordt vervelend’

Danny Buijs begint het gedrag van langzaam maar zeker zat te raken. De Kroatische middenvelder liet zich zondagmiddag tijdens het uitduel van Fortuna Sittard bij AZ (1-0 nederlaag) opnieuw van zijn slechtste kant zien.

Halilovic verkeert al enkele weken in povere vorm en werd zondag tegen AZ opnieuw vroegtijdig gewisseld door Buijs. De creatieveling moest na 64 minuten voetballen het veld ruimen en reageerde vervolgens ontzettend ontevreden. Halilovic trapte bij de reservebank een voetbaltas omver en werd foeterend in beeld gebracht. Hij wees onder meer met zijn wijsvinger verwijtend naar Buijs.

NOS-verslaggever Jeroen Grueter vroeg Buijs na afloop naar het gedrag van Halilovic. “Op zich heb ik daar geen moeite mee. Een speler mag een keer boos of teleurgesteld zijn. Hij mag zijn wissel ook niet begrijpen. Maar als het elke keer is… Dat heb ik hem net ook verteld. Daar moet hij een keer mee stoppen”, was de trainer van Fortuna Sittard kritisch over Halilovic.

“Hij moet een keer in de spiegel kijken. Als je er elke week twee in schiet, is de kans ook klein dat je eruit wordt gehaald”, vervolgde Buijs. Halilovic leverde al acht competitiewedstrijden op rij geen doelpunt of assist voor Fortuna Sittard. In alle competities dit seizoen staat de teller op 2 doelpunten en 4 assists in 23 duels.

Buijs vervolgde: “En ook al zou het terecht zijn dat je eruit wordt gehaald, je bent wel verantwoordelijk voor je eigen emoties. Die mag je een keer tonen, maar als dat bij elke wissel is, wordt het wel een beetje vervelend”, besloot de oefenmeester.

