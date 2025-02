Buijs over de rooie na Fortuna - Ajax, trainer haalt uit naar eigen club

Er is zondag veel te doen om de grasmat van Fortuna Sittard, waarop Ajax maar moeizaam een overwinning tot stand bracht (0-2). Ook trainer Danny Buijs is allesbehalve tevreden met de huidige staat van het veld.

Het stadion van de Limburgers, dat sinds 2014 het Fortuna Sittard Stadion heet, heeft een grasmat die in kwaliteit in flink achter lijkt te lopen op andere Eredivisievelden. Francesco Farioli schrok hiervan bij aankomst in Sittard, terwijl ook Ajax-fans steen en been klaagden over het veld. Bertrand Traoré en Steven Berghuis waren verder ook duidelijk niet te spreken over de mat.

Niet alleen aan de zijde van de Amsterdammers, maar ook bij Fortuna is er frustratie te merken. Trainer Danny Buijs reageerde na afloop bij ESPN geïrriteerd. "De tegenstander zal balen, maar die hoeft er maar één keer op te voetballen. Wat denk je van onze spelers? Zij moeten er elke thuiswedstrijd op spelen. En we moeten ook zo trainen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk."

De oefenmeester geeft zo indirect kritiek op medewerkers van de club, die voor een goede staat van de grasmat moeten zorgen. Echt dieper ingaan op de problematiek wilde Buijs echter niet. "Dan moet je andere mensen voor de camera halen. Maar dit hoort niet op dit niveau, daar kunnen we heel kort over zijn. Ze (medewerkers binnen Fortuna, red.) moeten achterhalen wat de oorzaak is. Feit is dat we al maanden heel moeizaam en beperkt kunnen trainen." De trainer lijkt al uit te kijken naar de zomer. "Laten we hopen dat we het seizoen goed doorkomen en ook de tegenstanders geen zware blessures oplopen."

