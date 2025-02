Farioli schrikt vóór de aftrap in Fortuna Sittard Stadion

De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Ajax wordt op een slechte grasmat gespeeld. Ook trainer Francesco Farioli ziet dat het veld er niet best uitziet. Het duel begint zondag om 14.30 uur en is te volgen in ons liveverslag.

"Het is altijd moeilijk om tegen Fortuna te spelen. We wonnen thuis met 5-0, maar dit wordt een andere wedstrijd", voorspelt Farioli voor de camera van ESPN. "Fortuna kreeg in die wedstrijd een rode kaart, maar met elf tegen elf hadden we het moeilijk. Het veld ziet er niet best uit. We moeten vechten voor de punten."

Ajax heeft een plan B, voor als het veld een te groot obstakel is. "Laten we zien of het veld ons spel echt gaat bemoeilijken. We gaan beginnen zoals we altijd spelen, maar daarna zullen we zien of we iets moeten aanpassen."

Basisplek Mokio

De trainer gaat ook in op de basisplek van de zestienjarige Jorthy Mokio, die de geschorste Jorrel Hato vervangt. "Hij zit al lang bij de selectie. Hij weet steeds beter wat er nodig is. Ik heb al vaker laten blijken dat ik vertrouwen in hem heb. Dit is het juiste moment voor zijn basisdebuut. Hij is een heel jonge, maar ook heel getalenteerde speler. Wij moeten hem ondersteuning bieden vandaag."

De piepjonge verdediger kreeg dit seizoen al invalbeurten in de Europa League tegen Qarabag (0-3 zege) en Galatasaray (2-1 zege), en in de Europa League-voorronde tegen Jagiellonia Bialystok (3-0 zege). In Sittard heeft hij voor het eerst een basisplek. In de Eredivisie maakte Mokio tot dusver nog geen minuten.

